Liverpool négocie un échange improbable avec le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes devrait faire son retour en Italie. Le milieu de terrain se dirige vers la Juventus Turin. Mais en Angleterre, Liverpool tente d’arracher sa signature en utilisant l'attaquant brésilien Roberto Firmino comme monnaie d’échange.

Leandro Paredes devra encore patienter. Annoncé proche d’un départ à la Juventus Turin, le milieu du Paris Saint-Germain n’a pas l’autorisation de s’envoler. Ce n’est sans doute qu’une question de temps. Mais pour le moment, l’entraîneur Christophe Galtier affirme que les discussions n’ont toujours pas abouti à un accord. « Pour Leandro Paredes, rien n’est acté aujourd’hui et c’est un joueur sur lequel on s’appuie, a indiqué le coach parisien en conférence de presse. On verra selon la fin du mercato. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

« Beaucoup d’échanges se déroulent entre les deux clubs, entre Leandro et la Juve aussi, ce qui est normal en période de mercato », a poursuivi Christophe Galtier, qui ne s’oppose absolument pas au départ de Leandro Paredes. Sans être poussé vers la sortie, l’Argentin sait que son temps de jeu serait réduit cette saison dans la capitale. L’ancien joueur de la Roma attend donc patiemment le feu vert pour retrouver la Serie A… ou découvrir la Premier League ? C’est une possibilité envisagée par Calciomercato.

Firmino proposé au PSG

D’après la source transalpine, Liverpool, peu épargné par les blessures, cherche un milieu de terrain et tente d’arracher la signature de Leandro Paredes. Mais les Reds n’ont visiblement pas les moyens de proposer un gros montant. C’est pourquoi le club anglais proposerait un échange avec son attaquant Roberto Firmino (30 ans), que le manager Jürgen Klopp considère de nouveau comme un remplaçant cette saison. Mais si le Paris Saint-Germain attend toujours un avant-centre, le profil du Brésilien ne semble pas correspondre à celui du buteur espéré. De plus, le Parisien s’est déjà entendu avec la Vieille Dame. Il faudrait alors un vrai miracle pour que l'opération se fasse, même si la dernière semaine à Paris pourrait être plus agitée que prévue.