Liverpool défie le PSG au mercato !

Par Corentin Facy

Intéressé par le profil de Rafael Leao au mercato estival, le PSG va devoir composer avec la concurrence de Liverpool sur ce dossier.

Le mercato estival promet d’être mouvementé au Paris Saint-Germain, où les chantiers seront aussi nombreux que colossaux. En attaque, Kylian Mbappé, libre au mois de juin, est sur le départ. C’est également le cas d’Angel Di Maria et possiblement de Neymar, de plus en plus indésirable dans la capitale française. Qui va donc accompagner Lionel Messi sur le front de l’attaque du PSG la saison prochaine ? La question mérite de se poser. Les noms d’Erling Haaland ou encore de Cristiano Ronaldo ont été cités mais le Paris SG ne veut plus commettre les erreurs du passé en ne recrutant que de grosses stars mondiales. C’est ainsi que Rafael Leao, auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’AC Milan, attire la convoitise du PSG. Mais l’attaque portugais a la cote cet été et il sera difficile pour Paris de rafler la mise…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Le PSG et Liverpool intéressés par Rafael Leao

Et pour preuve, le site Fichajes.net dévoile à la surprise générale que Liverpool est également intéressé par le profil de l’ancien buteur portugais de Lille. Les Reds, qui cherchent une alternative à Salah et Mané, pourraient également perdre Roberto Firmino dans les semaines à venir. En effet, le buteur brésilien n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Jürgen Klopp et pourrait être tenté d’aller voir ailleurs afin de découvrir un nouveau défi. Pour le remplacer, l’entraîneur allemand a identifié le profil de Rafael Leao, jeune joueur prometteur capable d’évoluer à la pointe de l’attaque mais également sur les côtés. Auteur de 24 buts et 15 passes décisives en Série A avec l’AC Milan depuis qu’il a rejoint le club lombard, Rafael Leao, également ciblé par le PSG, ne sera en revanche pas bradé par l’actuel leader du championnat italien. Recruté pour 30 millions d’euros en provenance de Lille en août 2019, l’international portugais en vaut aujourd’hui près du double. Liverpool et le Paris Saint-Germain ont prévenus…