Liverpool c'est nul, les joueurs du PSG font les malins

Mardi soir prochain, le PSG se déplace à Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Battu 1 but à 0 à l'aller au Parc des Princes, le club de la capitale pense pouvoir inverser la tendance.

Dans le football, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et ça, le PSG a pu en faire l'expérience mercredi soir dernier au Parc des Princes face à Liverpool. Largement dominateur et peu chanceux, le club de la capitale a subi un revers dommageable en toute fin de match face à des Reds qui peuvent s'avancer confiants avant la rencontre retour mardi prochain à Anfield. Cependant, le but à l'extérieur ne compte plus en Ligue des champions et le Paris Saint-Germain est aussi convaincu de pouvoir inverser la tendance et éliminer les hommes d'Arne Slot.

Un match retour attendu avec impatience

Ces dernières heures, L'Equipe en dit plus sur l'état d'esprit des Parisiens. Les troupes de Luis Enrique sont confiantes et se jugent largement capables d'éliminer Liverpool. D'ailleurs, les joueurs du PSG ont le sentiment d’avoir affronté bien plus fort que Liverpool cette saison, comme le Bayern Munich ou Arsenal. Certains ont même été surpris par le niveau affiché par Liverpool au Parc des Princes. D'ailleurs, Gianluigi Donnarumma a rapidement été rassuré par le groupe, qui lui a promis de passer en Angleterre en gagnant la rencontre.

La confiance est plus que présente pour le PSG, qui avait le même sentiment la saison passée avant d'affronter le Barça à l'extérieur. Cela s'était plus que bien passé. Mais chaque match a sa vérité et il y a peu de chances que les Reds proposent de nouveau un visage terne, surtout à domicile. En attendant, le club de la capitale sera en déplacement à Rennes ce samedi en Ligue 1. Attention au piège pour des Bretons qui n'ont rien à perdre.