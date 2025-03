Liverpool, Atlético, Bayern et Arsenal, le PSG se fait marcher dessus

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Si le Paris Saint-Germain cartonne en Ligue 1, on ne peut pas en dire autant en Ligue des champions. Défaits lors de matchs importants, les Rouge et Bleu ne sont qu’à un pas d’être éliminés dès les huitièmes de finale. Un bilan terrible dressé par Edvin Murati.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a montré un visage pluriel. En championnat, c’est la crème de la crème. On ne fait pas mieux, car les hommes de Luis Enrique n’ont pas encore perdu un seul de leurs 24 matchs disputés en Ligue 1. Toutefois, en Ligue des champions, le bilan est loin d’être le même. S’il y a eu un déclic notable depuis la victoire convaincante face à Manchester City, le club de la capitale n’a pas eu un parcours très glorieux lors de la phase de championnat. Ajoutez à cela la défaite au Parc des Princes face à Liverpool dans un match largement dominé et vous obtenez un pessimisme dur avant le retour à Anfield. En tout cas, c’est ce que pense Edvin Murati, ancien joueur du club de la capitale.

Le PSG, une campagne de LDC ratée ?

« Ça va être très dur parce que Liverpool est une équipe bien compacte, ils défendent très bien, ils attaquent très bien. Paris n’a pas eu de bol, mercredi, parce qu’Alisson a été très bon. En plus, l’arbitrage ne nous a pas aidés. Si tu te fies aux résultats, tu vois que t’as perdu contre Liverpool, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Arsenal qui sont les vrais matchs à jouer en Ligue des champions. On a toutes nos chances, bien sûr, parce qu’il y a une équipe talentueuse, mais à chaque fois que je suis optimiste, Paris finit par perdre. Je préfère donc penser que ce sera compliqué en espérant la qualification », a argumenté Edvin Murati, joueur du Paris Saint-Germain entre 1990 et 2000, qui préfère partir du principe que la qualification est désormais loin pour éviter une énième déconfiture.