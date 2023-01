Lionel Messi vise le Ballon d'Or, le PSG salive !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les vacances sont terminées pour Lionel Messi, attendu ce mardi après-midi à Paris après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine. Il a encore de grandes ambitions et vise le Ballon d'Or.

Bourreau de l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde au Qatar cet hiver, Lionel Messi a profité de deux semaines de vacances pour se reposer dans sa ville natale de Rosario. Le n°30 du Paris Saint-Germain a également fêté comme il se doit le titre mondial décroché par l’Albicéleste au Qatar cet hiver. Après le repos et les festivités, l’heure est à la reprise de l’entraînement au PSG pour Lionel Messi, attendu de pied ferme par Christophe Galtier. « C’est un joueur décisif pour nous, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera bien accueilli » confiait à ce sujet l’entraîneur parisien après la défaite contre le RC Lens. Après le sacre d’une vie avec la Coupe du monde, y a-t-il néanmoins un risque de voir un Lionel Messi en déclin de motivation avec le PSG lors de cette seconde partie de saison ? Tout est possible mais ce serait mal connaître Lionel Messi d’affirmer cela selon un proche du PSG.

Lionel Messi plus motivé que jamais avec le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il se sent très bien, et il est motivé » explique-t-on au Parisien dans l’entourage du Paris Saint-Germain, où les dirigeants s’attendent au contraire à voir un Lionel Messi resplendissant, plus heureux que jamais après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine. Auteur d’une première partie de saison 2022-2023 à couper le souffle avec le Paris SG, Lionel Messi souhaite poursuivre sur sa lancée. Du haut de ses 35 ans, ses objectifs sont clairs selon Le Parisien : décrocher la cinquième Ligue des Champions de sa carrière et aller chercher le Ballon d’Or 2023, pour lequel il est déjà le grandissime favori devant Kylian Mbappé. Dans les jours à venir, il sera également question de mercato pour Lionel Messi et à priori, il n’y a plus beaucoup de suspense puisque l’ancien capitaine du FC Barcelone a trouvé un accord de principe avec le PSG sur les bases d’une prolongation d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Un dossier qui devrait être finalisé dans les prochains jours par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi alors que La Pulga est attendue sur les coups de 15 heures à l’aéroport du Bourget à Paris ce mardi.