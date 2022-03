Lionel Messi supplié de ne pas partir si vite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En délicatesse avec le PSG cette saison, Lionel Messi a retrouvé le sourire au moment de se rendre avec la sélection argentine.

Du haut de ses 34 ans, Lionel Messi n’a cependant pas l’intention de durer encore des lustres avec la sélection. « Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses, qui se passent bien ou mal » avait notamment confié Lionel Messi, dont l’avenir en sélection pourrait prendre fin après la Coupe du monde 2022. Cet horizon fait peur aux supporters de l’Albicéleste, qui espèrent logiquement profiter du talent sans commune mesure de Lionel Messi encore quelques années. Mais une retraite internationale n’est pas à exclure pour le n°30 du PSG à la fin de l’année 2022. Une tendance confirmée par l’entraîneur argentin Lionel Scaloni après le succès de son équipe contre le Venezuela (3-0). Le sélectionneur a par ailleurs évoqué la situation d’un autre joueur du PSG, à savoir Angel Di Maria, également sur la fin et qui songe lui aussi à prendre sa retraite internationale.

L'Argentine veut profiter de Messi un maximum

🏆 #Eliminatorias



⚽ @Argentina 🇦🇷 3 (Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi) 🆚 #Venezuela 🇻🇪 0



👉 ¡Final del partido en La Bombonera!



🔜 El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará el próximo martes ante #Ecuador 🇪🇨



¡#VamosArgentina! 💪 pic.twitter.com/bhkyepS7Rq — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 26, 2022

« Messi devra s'asseoir et réfléchir, comme il l'a toujours fait. Après avoir joué une Coupe du monde, on fait des bilans. Dans tous les cas, nous devons en profiter. Nous ne devons pas penser à l'avenir, mais profiter de leur spectaculaire présent. Il y a logiquement un âge pour tout, et le temps passe. J'espère que Di Maria a dit ça pour ce match et que ce n'était pas réellement le dernier. Si c'était effectivement son dernier match en Argentine, c'était vraiment un match de rêve. Di María a marqué un but, donné une passe décisive et reçu la reconnaissance de tout le stade » a lancé Lionel Scaloni alors qu’Angel Di Maria a confié après la victoire de l’Argentine contre le Venezuela qu’il s’agissait de son ultime match en sélection. Di Maria et Messi, deux joueurs qui restent sur une saison très décevante au PSG mais dont l’avenir suscite beaucoup d’intérêt en Argentine, où ils restent performants et adorés des supporters.