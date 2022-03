Lionel Messi signe un nouveau gros contrat à 20 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si sportivement le PSG ne peut pas être pleinement satisfait de Lionel Messi, financièrement sa venue reste un coup immense. Véritable aimant à sponsors, l'Argentin a encore fait mouche dans le domaine de la cryptomonnaie.

Lionel Messi possède un palmarès immense avec une armoire à trophées remplie, que ce soit par des titres collectifs ou individuels. Au niveau financier, la Pulga n'a pas à se plaindre non plus avec un salaire très important touché au PSG mais aussi un grand nombre de sponsors qui se sont associés à lui. Adidas, Pepsi, Turkish Airlines entre autres, on ne compte plus les publicités dans lesquelles Lionel Messi a fait une apparition. Malgré ses difficultés avec le PSG et la déception provoquée par ses performances dans la capitale, cette frénésie marketing est encore loin d'être terminée.

Après Lebron James, Messi nouvelle prise de Socios.com

En effet, comme l'a révélé l'agence de presse Reuters et son journaliste Simon Evans, Lionel Messi vient de signer un contrat de trois ans avec Socios.com, une entreprise qui lie football et cryptomonnaie. Ce nouveau géant du numérique permet à des fans de football de participer aux décisions de clubs en entrant dans leur capital via une participation numérique, comme les socios en Espagne.

Très impliqué dans le football et lié à près de 130 équipes, Socios.com a déjà réussi à obtenir l'image de grands sportifs comme le basketteur LeBron James ou le joueur de football américain Tom Brady. Elle a maintenant officialisé l'arrivée de Lionel Messi dans son giron. Messi s'est engagé pour une durée de trois ans et touchera 20 millions d'euros. Malgré ses difficultés parisiennes, Lionel Messi incarne une marque toujours aussi prestigieuse et fructueuse. Le compte en banque de l'Argentin peut en témoigner.