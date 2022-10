Lionel Messi forfait contre Benfica

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent de l'entraînement ce lundi, Lionel Messi, touché à un mollet lors du match aller contre Benfica, sera absent mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions.

Christophe Galtier semblait encore confiant concernant la prestation de l'international argentin à la rencontre face au club portugais samedi après le match face à Reims. Mais l'absence de Leo Messi à la séance collective organisée lundi matin au Camp des Loges n'annonçait rien de bon, même si la Pulga était présente, mais travaillait à l'écart. Et Le Parisien confirme ce que tout le monde craignait, à savoir que l'auteur du but qui a permis au PSG de ramener un point de Lisbonne ne sera pas présent pour ce match très important face à Benfica. Lionel Messi n'a pas totalement récupéré de son problème au mollet et en accord avec le staff du club de la capitale, il a été décidé de le laisser un peu plus au repos.