Lionel Messi et le PSG, 365 jours qui bloquent tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et le clan Messi sont toujours en négociations concernant une éventuelle prolongation de contrat. Mais pour l'instant, rien ne semble avancer et la relation entre Messi et Al-Khelaifi se tend terriblement.

Leo Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait dans les prochaines semaines. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin est à l'écoute des propositions qui lui sont faites. Le Barça, la MLS ou encore l'Arabie saoudite sont chauds à l'idée de le voir débarquer pour lui offrir une place de choix, et un salaire à la hauteur de celui qui la nuit passée a atteint la barre des 120 buts avec l'équipe d'Argentine à l'occasion d'une énorme victoie (7-0) face à l'équipe de Curaçao. Mais dans ce dossier très complexe, le PSG n'a pas dit son dernier mot et tente encore de le convaincre de prolonger encore un peu son bail. Ce n'est pas la volonté d'une grande partie des Ultras franciliens mais le Qatar veut tout de même tenter sa chance, l'Emir du Qatar étant un fan absolu de la Pulga. Du moins sur une courte durée. Selon les informations du Parisien, des négociations sont bien en cours entre le PSG et le clan Messi. Mais un accord est encore loin d'être trouvé car les parties ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Messi et le PSG, ce n'est pas encore ça

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Dominique Sévérac en a dit plus sur le sujet. Et le journaliste, qui suit depuis très longtemps le Paris Saint-Germain affirme que rien n'est encore fait, loin de là. « Dans le dossier de la prolongation de Messi, on n'est pas d'accord sur la durée du contrat. Le clan Messi veut prolonger de deux ans mais Paris ne lui propose qu'un an. Ce n'est pas le même montant du coup. Et il n'y a, pour le moment, pas d'accord sur le montant du contrat, parce que je pense que Messi est cher. Ils ne sont, en somme, d'accord ni sur le montant ni sur la durée », a notamment indiqué le journaliste, qui éclairera certainement un peu plus les supporters du PSG concernant le dossier Messi, qui devrait encore durer pas mal de temps.

Lionel Messi et Sergio Ramos sont dans un bateau

Outre Lionel Messi, c'est aussi le cas concernant Sergio Ramos pour qui les négociations semblent s'éterniser. Si publiquement, Nasser Al-Khelaïfi affirme que le PSG songe à prolonger les deux stars, en interne, des gros doutes existeraient, d'autant plus que le club de la capitale ne manquera pas de dossiers à gérer l'été prochain afin de renforcer son effectif. Tout cela sous la menace des règles de plus en plus strictes du fair-play financier, le Paris Saint-Germain étant dans le collimateur des autorités après avoir dérapé sur le plan budgétaire. L'avenir de Messi et Ramos est donc loin d'être réglé surtout s'ils ne font aucun effort, alors même que du côté de Barcelone on croit le champion du monde argentin capable de baisser son salaire pour revenir.