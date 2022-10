Lionel Messi, c'est Michael Jordan au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau performant contre l’OGC Nice (2-1) samedi, Lionel Messi confirme son retour en forme. Outre son adaptation sur et en dehors du terrain, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain profite d’une prise de conscience comparable à celle de la légende NBA Michael Jordan.

Pour ceux qui en doutaient encore, le vrai Lionel Messi est bien de retour. La star du Paris Saint-Germain, méconnaissable pour ses premiers mois la saison dernière, remet tout le monde d’accord pendant son deuxième exercice. On peut évidemment revenir sur le temps nécessaire à son adaptation sportive et sur le plan privé. Mais de son côté, le biographe de l’ancien Blaugrana Guillem Balague y voit une correction tactique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« C'est un peu ce qui s'est passé aux Chicago Bulls avec Michael Jordan quand son coach Phil Jackson lui a dit qu'il n'avait plus besoin de tout faire, que pour être meilleur, il fallait peut-être faire différent, a comparé le journaliste espagnol dans Le Parisien. (...) Bien sûr, son adaptation à la vie parisienne explique beaucoup de choses. Mais quand vous donnez les clés du camion à un joueur comme lui, qui voit tout plus vite que les autres, et que l'équipe joue mieux, ce n'est pas psychologique, c'est tactique. »

Messi de retour au sommet ?

Le mérite revient en partie à l’entraîneur Christophe Galtier, persuadé que Lionel Messi peut retrouver son meilleur niveau. « J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement. Il est bien dans sa tête, très heureux. C'est un joueur très altruiste, qui anime le jeu et qui a toujours eu l'habitude de marquer. Il reprend le goût de marquer. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur du monde ? Oui s'il est dans un état de forme incroyable. Il est bien préparé. Il est heureux. Et quand il est heureux, il est performant », commentait samedi le coach parisien, ravi de disposer d’un tel atout dans son équipe.