Lionel Messi c'est le PSG ou le Barça, Man City abandonne

Dans : PSG.

Manchester City semblait être le seul vrai concurrent du Paris Saint-Germain si Lionel Messi ne prolonge pas au FC Barcelone. Mais le club anglais aurait jeté l'éponge.

Revoir Lionel Messi sous les ordres de Pep Guardiola semble possible à partir de la saison prochaine, Manchester City étant cité comme l’un des rares clubs capables de faire une offre financière susceptible de convenir à la star argentine. Mais si les Citizens ont annoncé lundi que Sergio Aguero quittait le club, preuve d’un changement d’époque, ils ne devraient pas faire de proposition à Lionel Messi. Pol Ballus, journaliste espagnol, annonce dans Sport que le leader de la Premier League ne veut finalement pas avancer ses pions dans le dossier Messi, et travaille sur d'autres dossiers. « Manchester City a pris la décision de ne pas présenter d'offre à Leo Messi pour faire du joueur argentin un Citizen la saison prochaine. L'objectif du club anglais est de renforcer son attaque avec un joueur de premier plan et sur la short list les priorités sont Erling Haalland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Inter Milan) », explique le journaliste du quotidien Sport.

Messi c'est Paris ou le Barça

Si Manchester City avait envisagé de faire signer Lionel Messi l’été dernier, l’affaire n’avait finalement pas été au bout, Josep Maria Bartomeu, alors patron du FC Barcelone, s’étant opposé à sa star, lequel exigeait un bon de sortie. Mais selon le média catalan, du côté du club anglais on est désormais persuadé que Messi prolongera au Barça, et qu’il est inutile d’insister et de perdre du temps dans une opération qui ne se fera pas. Désormais, Lionel Messi a deux solutions sur son bureau, accepter de prolonger avec une proposition à venir de Joan Laporta, lequel est confiant dans cette solution, ou accepter l’offre du Paris Saint-Germain qui n’aurait pas du tout renoncé à la signature de Lionel Messi.