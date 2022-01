Lionel Messi au PSG, une « anomalie » pour le football

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a surpris tout le monde en recrutant Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone.

Lionel Messi avait disputé toute sa carrière à Barcelone et il était donc très surprenant de le voir quitter le club blaugrana l’été dernier. Jusqu’au dernier moment, les Socios ont espéré un revirement de situation avec une prolongation de Lionel Messi à la surprise générale. Mais ce coup de théâtre ne s’est jamais produit et la Pulga s’est engagée deux ans en faveur du Paris Saint-Germain. Une « anomalie » selon Dani Alves, qui a signé son grand retour en Catalogne il y a quelques semaines. Interrogé par Radio Catalunya, l’international brésilien a lancé un énorme appel du pied à Lionel Messi pour un éventuel retour au FC Barcelone dans les mois à venir. Un scénario qui a cependant peu de chances de voir le jour au vu des émoluments colossaux de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, quand on sait à quel point les finances du Barça sont dans le rouge vif.

Messi au Barça, l'appel du pied de Dani Alves

Dani Alves : « Terminer sa carrière à Barcelone serait un grand cadeau pour Messi. » — FrenchFCB (@FrenchFCB) January 18, 2022

« Une anomalie que Messi ne termine pas sa carrière au Barça ? Oui. Il n’est pas seulement le meilleur joueur du club, mais de l’histoire. C’est bizarre d’être ici et qu’il ne soit pas là. Mais plusieurs fois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Le départ de Messi a été très difficile, le club a eu des problèmes et cela était difficile de le retenir. J’étais contre son départ car c’est une légende vivante du Barça. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme nous voulions. Mais j’espère qu’il reviendra un jour et que nous pourrions rejouer ensemble » a lancé Dani Alves, qui regrette très profondément que Lionel Messi n’ait pas eu l’occasion de faire toute sa carrière au FC Barcelone. Et qui espère encore un improbable retour de l’international argentin au Camp Nou. Cela n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, Lionel Messi étant sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Pour la suite de sa carrière après le PSG, une aventure aux Etats-Unis a très souvent été évoquée pour Messi, dont l'avenir n'a pas fini de faire parler.