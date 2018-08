Liga : Jesé a trouvé un club, le PSG se pince pour y croire !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

D'ores et déjà mis à l'écart par Thomas Tuchel, comme il avait fini par l'être par Unai Emery, Jesé devrait finalement trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato. En effet, ce lundi midi, Aragon TV annonce que l'attaquant espagnol va s'engager dans les prochaines heures avec le club de Huesca, promu cette saison en Liga et qui s'est imposé dimanche en déplacement à Eibar pour son premier match de la saison.

Arrivé au mercato 2016 au PSG pour 25ME, en provenance du Real Madrid, Jesé n'a rien montré sous le maillot de Paris, le club de la capitale le prêtant à Las Palmas et à Stoke City, sans suite. Faisant plus parler de lui pour sa carrière musicale, l'attaquant de 25 ans serait déjà arrivé dans la capitale de l'Aragon afin de passer sa visite médicale et négocier les détails de son contrat avec Huesca, où il sera probablement prêté, à moins que le Paris Saint-Germain le brade totalement, car Jesé a encore trois ans de contrat avec le PSG.