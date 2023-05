Les joueurs du PSG bientôt à la retraite forcée ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Leader avec 5 points d'avance sur l'OM après son revers contre Lorient, le PSG a galvaudé une partie de son avance et de sa confiance. Toutefois, le titre n'est pas en danger avec deux matchs à venir contre Troyes et Ajaccio. Lâcher des points serait même inacceptable.

Le PSG peut-il complètement craquer et perdre son titre de champion de France ? Les dernières semaines ont été particulièrement alarmantes concernant le niveau des Parisiens et leurs résultats. Battu 3-1 par Lorient dimanche dernier et déjà 6 fois en 2023, le PSG ne fait plus peur à personne. Surtout, son avance a fondu en tête du championnat. Le club parisien ne devance plus l'OM que de 5 points et Lens de 6 points. A cinq journées de la fin, le PSG est mathématiquement en danger surtout en l'absence de Lionel Messi et de Neymar.

Deux victoires ou rien, le PSG joue son honneur

Néanmoins, le calendrier est clément pour les Parisiens. Ces derniers ont comme prochains adversaires Troyes et Ajaccio, 18e et 19e de Ligue 1. Les deux équipes les plus faibles de France depuis trois mois et assurément deux futurs pensionnaires de la Ligue 2. Autant dire qu'il semble impensable de voir le PSG, même malade, se rater contre ces deux adversaires. Stéphane Guivarc'h ne le conçoit pas et prévient déjà les Parisiens en cas de faux pas.

Interviewé par le quotidien Le Parisien, il estime que les joueurs du PSG jouent leur crédibilité sur ces rencontres et qu'ils doivent viser le 6 sur 6. « Avec Mbappé pour faire le boulot, cela devrait suffire. Les autres ne sont pas non plus des nuls. Franchement, si ces mecs perdent des points contre Troyes ou Ajaccio, c’est qu’ils n’ont rien à faire dans le foot ! », a t-il lâché ne s'estimant pas du tout inquiet par la suspension de Lionel Messi. Avec 22 points chacun, 4 et 6 succès respectivement sur la saison, Troyes et Ajaccio font figure de victimes idéales pour remettre en selle le PSG.