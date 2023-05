Les excuses de Messi, c'était ça ou le PSG le virait

Sanctionné la semaine passée par le PSG suite à un déplacement en Arabie saoudite alors qu'il était attendu à l'entraînement, Lionel Messi a eu chaud. Selon RMC, le club voulait le licencier immédiatement, mais une négociation a évité cette terrible fin.

« Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi. » C'est une vidéo qui a fait le tour de la planète, même si sa qualité relevait plus d'une séquence à la Mathieu Pogba qu'à Lionel Messi, la semaine passée, le septuple Ballon d'Or présentait ses excuses au Paris Saint-Germain après avoir fauté. Le champion du monde argentin, conscient d'avoir dépassé les bornes en séchant un entraînement, était visiblement ennuyé et demandait donc au club de lui pardonner cette faute. En fait, cette initiative ne devait rien au hasard.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl