Leonardo ou Mbappé, qui embrouille le Barça ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité absolue du Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé a récemment été associé au FC Barcelone à la surprise générale.

Prolongation au Paris Saint-Germain, signature attendue au Real Madrid ou arrivée surprise au FC Barcelone, de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? La question se pose, l’attaquant de 23 ans n’ayant toujours pas tué le suspense au sujet de son avenir. Devant une telle incertitude, les rumeurs se multiplient logiquement et l’une d’entre elle, venant d’Espagne mais confirmée en France par L’Equipe, a surpris tout le monde. Kylian Mbappé serait une cible du FC Barcelone, en proie à de grosses difficultés économiques mais qui serait tout de même sur le coup pour accueillir la star du PSG. Une piste improbable qui ressemble plus à une fake-news qu’à autre chose selon Albert Masnou, journaliste du quotidien espagnol Sport, interrogé à ce sujet par Alexandre Ruiz dans le « Ruiz Club » sur YouTube.

Le clan Mbappé à l'origine de la rumeur Barça ?

Transferts : le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG, le club catalan est passé à l'action. Il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte https://t.co/MM2QRNvyZq pic.twitter.com/0a72yyoBoi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

« A Barcelone, on dit que la rumeur Mbappé n’est pas vraie. Il y a deux théories au club pour expliquer cette rumeur. La première ce serait que Leonardo a fait fuiter une fausse information pour faire croire à tout le monde qu’il a encore de l’influence, qu’il n’est pas mort. La seconde théorie, c’est que le clan Mbappé a fait fuiter l’information dans la presse espagnole afin d’envoyer un message au Real Madrid. Je ne sais pas quelle est la bonne théorie mais ce qui est certain, c’est que le Barça a été utilisé. Barcelone aimerait le signer mais c’est totalement impossible, ils n’y pensent même pas. Ce sont des théories, c’est ce que nous disent les gens à Barcelone. Je ne suis même pas certain que Barcelone serait le meilleur club pour Mbappé ni que Mbappé serait le meilleur joueur pour Barcelone même s’il peut jouer où il veut » a lancé le journaliste de Sport, lequel ne croit pas du tout possible la signature de Kylian Mbappé à Barcelone. De quoi rassurer les supporters du PSG, qui redoutent néanmoins toujours le départ de leur prodige vers le Real Madrid…