Le scandale de trop, Lionel Messi fuit en Arabie saoudite | PSG

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG s'est piteusement incliné face à Lorient au Parc des Princes. Auteur d'un match totalement raté, Leo Messi s'est envolé ces dernières heures pour... l'Arabie saoudite.

Le PSG vit décidément une fin de saison bien galère. En perdant contre Lorient ce dimanche au Parc des Princes en Ligue 1, le club de la capitale a connu sa 9ème défaite en 2023. Les Franciliens ne comptent plus que 5 points d'avance sur l'OM, dauphin et dans une belle dynamique. Les prochaines heures seront encore très tendues à Paris, même si le club a appelé à l'union sacrée pour aller chercher le 11e titre de son histoire en Ligue 1.

Mais le PSG reste le PSG et les polémiques ne sont jamais loin. Le dernier à faire parler n'est autre que Lionel Messi. Moribond et peu inspiré contre Lorient, le champion du monde s'est envolé ces dernières heures pour l'Arabie saoudite, séchant avec l'accord des dirigeants parisiens l'entraînement prévu ce jour, les joueurs de Christophe Galtier ayant ensuite droit à deux jours de repos, mardi et mercredi. De quoi faire grincer des dents chez les fans du Paris Saint-Germain, lesquels estiment que tout cela commence à devenir totalement grotesque.

Messi, l'image de trop ?

🔥 Messi desata la locura en Riad



🇸🇦El argentino está en Arabia Saudí... porque es el embajador de turismo.



📲 El hashtag 'Hola Messi' es tendencia en el país. (📸@Ab_Rfdan) pic.twitter.com/TFeZ3K7tkF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2023

Leo Messi n'a pas échappé aux fans d'Arabie saoudite ce lundi, qui l'ont pris en photo à l'aéroport de Riyad. L'Argentin est très probablement présent dans le pays arabe dans le cadre de son contrat XXL d’ambassadeur du tourisme du pays. D'ailleurs, ce dimanche, il avait publié un post sur Instagram ventant les mérites de l'Arabie saoudite, indiquant vouloir y aller très prochainement. RMC rappelle d'ailleurs qu'en mars dernier, le ministre du tourisme saoudien, Ahmed Al Khateeb, avait annoncé sur Twitter la visite de la Pulga dans son pays incessamment sous peu.

Lendemain d’une nouvelle prestation lamentable, Messi est en Arabie Saoudite en promo. Reprise mercredi pour tt le monde. Est ce qu’il y a un seul jour où un truc tourne rond au PSG ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 1, 2023

En tout cas, cette visite express de Messi en Arabie saoudite alors que le PSG vit une crise presque sans précédent sous l'ère QSI ne va pas arranger ses rapports avec les fans ni ceux entre le club de la capitale et ses Ultras, excédés par le manque de professionnalisme et l'image renvoyée par le PSG depuis de trop nombreux mois maintenant. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses à l'image d'un Daniel Riolo sidéré : « Lendemain d’une nouvelle prestation lamentable, Messi est en Arabie Saoudite en promo. Reprise mercredi pour tt le monde. Est ce qu’il y a un seul jour où un truc tourne rond au PSG ? »