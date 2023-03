Le Real obligé de recruter Mbappé, le PSG tremble

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’urgence de recruter un attaquant dès le prochain mercato, le Real Madrid pourrait céder à la folie dans le dossier Kylian Mbappé. C'est en tout cas l'objectif de l'été 2023.

Ces dernières semaines, le Real Madrid donne l’impression de vouloir temporiser dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, malgré un intérêt évident, le club espagnol veut donner l’impression de ne pas être pressé et de pouvoir attendre juin 2024, une date à laquelle le buteur du PSG pourrait être libre de tout contrat s’il n’a pas prolongé avec Paris d’ici-là. Seulement voilà, les semaines passent et la crise arrive doucement mais surement vers Madrid avec des résultats en dents de scie à l’image du match nul de dimanche face au Bétis Séville (0-0). En panne offensivement, le Real Madrid a plus que jamais besoin d’un attaquant de classe internationale pour épauler Karim Benzema et Vinicius Junior, raison pour laquelle Florentino Pérez pourrait bel et bien s’attaquer à Kylian Mbappé dès l’été 2023.

C’est tout du moins l’avis de Pablo Polo, journaliste pour Marca, interrogé par Alexandre Ruiz dans le « Ruiz Club ». « L’aventure entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ne s’est pas bien terminée l’été dernier avec la prolongation au Paris Saint-Germain. Mais c’est évident que cette histoire n’est pas finie, le Real est dans l’obligation de recruter un avant-centre qui remplacera un jour Karim Benzema. Le temps passe, il est évident que le Real Madrid a besoin d’un avant-centre qui marque des buts. Il y a des bons attaquants avec Vinicius, Rodrygo, Asensio… Mais dès que Benzema ne marque pas, il y a un problème au Real » souligne le journaliste espagnol avant de donner de plus en plus de poids à la rumeur selon laquelle Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’une offensive du Real Madrid lors du prochain mercato estival.

« Mbappé, pourquoi pas. Si ce n’est pas possible cet été, le Real tentera Mbappé en 2024. Mais je pense réellement que le Real Madrid sera sur le dossier de Kylian Mbappé dès l’été prochain car il doit vraiment recruter un avant-centre dès cet été. C’est un club qui doit acheter les meilleurs joueurs et Mbappé est le meilleur à son poste. Il y a aussi Rashford mais je pense qu’il va prolonger à Manchester United » a conclu l’informateur de Marca, convaincu qu’il y a de grandes chances que le Real Madrid se jette à l’assaut de Kylian Mbappé l’été prochain. Désireux de conserver sa star et même de la prolonger jusqu’en 2025, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire. En début de semaine, Don Balon indiquait que l’Emir du Qatar réclamerait au moins 200 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Kylian Mbappé en cas de départ dès l’été prochain. Une somme colossale pour un joueur en fin de contrat, qui pourrait bien faire tiquer le Real Madrid. Mais Florentino Pérez semble prêt à tout pour recruter celui qu’il considère comme le meilleur joueur du monde. Dès lors, le PSG peut trembler.