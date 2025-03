Le Real Madrid fait une offre monstrueuse au PSG

Dans : PSG.

L'été prochain, le Real Madrid pourrait décider de se séparer d'Eduardo Camavinga. Le club merengue a d'ailleurs trois noms en tête pour remplacer le vice-champion du monde français.

Le Real Madrid a encore de grands objectifs en cette seconde partie de saison. Les champions d'Espagne comptent sur tout leur effectif pour se montrer à la hauteur de leurs ambitions. Néanmoins, certains peinent à marquer des points et pourraient donc être vendus l'été prochain. Eduardo Camavinga est un joueur précieux pour Carlo Ancelotti mais il n'arrive pas à devenir un titulaire indiscutable avec la Casa Blanca, lui qui est en plus souvent utilisé à des postes qu'il n'apprécie pas. Il se dit de plus en plus que le Real Madrid envisage de céder l'ancien du Stade Rennais l'été prochain. D'ailleurs, le club espagnol a déjà trois noms en tête pour le remplacer. Et une piste mène en France du côté du PSG.

Le Real Madrid a un plan en tête pour récupérer Neves

Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid apprécie en effet les profils de Adam Wharton (Crystal Palace), Enzo Fernandez (Chelsea) et Joao Neves (PSG). Le milieu de terrain portugais du club de la capitale est l'auteur d'une saison remarquable sous les ordres de Luis Enrique. Peu de chances qu'il soit lâché par les champions de France, qui l'avaient recruté l'été dernier pour près de 60 millions d'euros au Benfica. Pour convaincre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid est néanmoins prêt à proposer 20 millions d'euros plus Eduardo Camavinga.

Une offre qui pourrait changer pas mal de choses pour la direction francilienne. En attendant d'en savoir plus concernant leur avenir l'été prochain lors du marché des transferts, Joao Neves et Eduardo Camavinga ont une saison à finir et peuvent encore rafler tous les titres, dont la Ligue des champions.