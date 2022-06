Le Real Madrid a voulu faire un coup tordu au PSG

Le PSG vient d'officialiser l'achat définitif de Nuno Mendes. Le Portugais quitte le Sporting pour rejoindre Paris jusqu'en 2026. Mais, les choses se sont compliquées dans la dernière ligne droite avec l'intrusion du Real dans le dossier.

Jeune talent du football portugais, Nuno Mendes était arrivé au PSG l'été dernier après avoir gagné le titre national avec le Sporting. Prêté au club parisien, il a rapidement montré ses qualités en tant qu'arrière gauche jusqu'à figurer dans l'équipe type de Ligue 1 à 19 ans seulement. C'est tout naturellement que le PSG a décidé de l'acheter définitivement pour le futur. Une opération d'apparence simple mais qui a surpris en étant plus longue que les prédictions le laissaient penser. Il faut dire que le PSG a du subir un peu de concurrence, arrivée sur le tard, mais ayant fait grimper la facture pour la direction parisienne.

Ce concurrent, le PSG le connaît très bien puisqu'il s'agit du Real Madrid. Habitué à viser les mêmes joueurs que les Parisiens, le club merengue a montré un intérêt pour Nuno Mendes auprès du Sporting. C'est ce qu'a révélé le journal L'Equipe ce mercredi. Une manœuvre floue qui fut finalement vaine puisque le PSG a bien signé le latéral portugais.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG



Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk