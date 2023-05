Le Qatar va tuer le PSG, Denis Balbir se déchaîne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a été sacré champion de France samedi soir sur la pelouse du RC Strasbourg. Un nouveau titre en Ligue 1 qui ne déchaîne par les passions.

Le PSG est désormais le club le plus titré de France en Ligue 1 avec 11 sacres. Le club de la capitale a sécurisé son titre samedi soir à Strasbourg. Mais encore une fois, la prestation des Franciliens laisse à désirer. Depuis le début de l'année 2023, le visage affiché par le club de la capitale est très inquiétant. Et la déconnexion entre fans et dirigeants n'a jamais semblé aussi grande. Malgré une amélioration des relations entre les Ultras du PSG et le club, le compte n'y est pas. Après l'officialisation du sacre à Strasbourg, peu de scènes de joie ont été aperçues et dans la capitale, c'était le calme plat. Pour Denis Balbir, cela s'explique clairement.

Le PSG va droit dans le mur ?

Lors de sa chronique pour But Football Club, le journaliste n'a pas pris de pincettes pour tacler les mentalités au PSG. « Sincèrement, l'avenir du PSG est de plus en plus inquiétant. La direction du club ne tire aucune leçon de ses erreurs : que ce soit dans la construction d'une équipe ou la déconstruction d'un staff. On ne construit jamais un projet sur plus de trois ans, avec un coach qui est là sur la durée. (...) Je comprends que les supporters parisiens soient usés, fatigués, désespérés et écoeurés de tout ça... Ce week-end, il y avait moins de 200 membres du CUP à la Meinau mais ils étaient plus de 500 à Orléans pour supporter les U19 lors du derby face à l'OM. Les fans les plus acharnés se détournent désormais de l'équipe de stars du PSG pour aller voir des équipes du club moins fortes mais plus vaillantes. Les U19 gagnent sans doute moins mais représentent davantage l'identité qui est souhaitée. C'est ça que la direction doit comprendre ! Les gens sont nostalgiques des Pauleta, des Sorin, des Heinze, des Yepes... Des vrais guerriers du club qui gagnaient certes moins de titres mais avaient envie de se battre sur 95 minutes pour ce maillot. Aujourd'hui, la plupart des joueurs sont déconnectés, davantage aspirés par les réseaux sociaux et leurs voyages en jet privé. (...) Aux dirigeants de comprendre qu'ils se sont trompés de voie mais ils sont tellement nuls et aveugles que ce n'est pas gagné », a notamment pesté Denis Balbir, très inquiet pour le futur du PSG si rien ne change très vite. Certains changements sont attendus, avec le départ notable de Leo Messi et celui de plus en plus probable de Neymar Jr. Reste à savoir par qui et comment ils seront remplacés. Idem concernant Christophe Galtier.