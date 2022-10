Le PSG vise Vlahovic et rêve du crash de la Juventus

A la recherche d’un avant-centre l’été dernier, le PSG pourrait se rabattre sur Dusan Vlahovic lors du prochain mercato estival.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait promis à Kylian Mbappé le recrutement d’un avant-centre de stature internationale au mercato. Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland étaient ciblés, mais le Polonais s’est engagé en faveur du FC Barcelone tandis que le Norvégien fait le bonheur de Manchester City. La promesse faite à Kylian Mbappé n’a donc pas été tenue, mais ce n’est peut-être que partie remise puisque le PSG envisage de s’attaquer à Dusan Vlahovic. Auteur de 5 buts depuis le début de la saison avec la Juventus Turin, l’ex-attaquant de la Fiorentina ne s’éclate pas vraiment dans l’équipe de Massimiliano Allegri. Actuellement septième de la Série A, la Vieille Dame réalise une saison catastrophique. Une situation dont aimerait profiter le Paris Saint-Germain afin de mettre le grappin sur Dusan Vlahovic, dont le profil serait très complémentaire de Kylian Mbappé ou encore de Neymar dans la capitale française.

Juventus sources say they are no plans to sell Vlahovic mid-season and firmly deny they are preparing for a summer sale, too. But there are clubs monitoring the situation. PSG see a window of opportunity next summer if Juventus don't qualify for the Champions League.