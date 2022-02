Le PSG victime de l'arbitrage, Pierre Ménès veut des sanctions !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’arbitrage du match entre Nantes et le PSG continue de faire couler beaucoup d’encre, trois jours après le succès des Canaris.

Mikaël Lesage est dans l’œil du cyclone après son arbitrage du match entre le Paris Saint-Germain et Nantes, samedi soir à La Beaujoire. L’arbitre du match a été massacré par Leonardo ainsi que par Marco Verratti pour ses décisions plus que douteuses, ce qui va valoir au directeur sportif du PSG ainsi qu’au milieu de terrain italien les remontrances de la commission de discipline et potentiellement des matchs de suspension. Pierre Ménès lui en revanche ne risque rien, raison pour laquelle l’ancien journaliste de Canal + s’est lâché sur son site Pierrot le Foot en condamnant sévèrement l’arbitrage qu’il juge catastrophique de la part de Mickaël Lesage. Un arbitrage à charge contre le PSG selon lui.

Pallois fait un gros tacle de charcutier par-derrière a Mbappe, mais l'arbitre préfère mettre un carton jaune à Verratti pic.twitter.com/hZJfZkFnRA — Sofihane ⭐⭐ (@L_interiste_) February 19, 2022

« J’ai trouvé cet arbitrage accablant et je suis loin d’être le seul. Encore une fois, les Nantais ont fait un match magnifique d’engagement, ils ont marqué des buts remarquables, etc. Mais je suis désolé, Nantes doit finir à neuf. Qu’est-ce qu’y se passe si Pallois, qui tacle Mbappé par derrière, ce qui est interdit est dangereux, le blesse pour trois mois ? C’est hallucinant qu’il n’y ait même pas carton jaune. Pallois termine ce match sans carton jaune ! Neymar shoote dans la balle de colère, jaune ! Kolo-Muani shoote dans la balle : pas jaune ! Wijnaldum fait main dans la surface : jaune. Appiah fauche Mbappé : pas jaune ! » s’est étonné Pierre Ménès, scandalisé par l’arbitrage du match entre le PSG et Nantes samedi soir à La Beaujoire.

Pierre Ménès choqué par l'arbitrage de M.Lesage

Et l’ancien consultant du Canal Football Club de poursuivre. « En plus des cartons pour contestation… C’était un arbitrage à charge alors que monsieur Lesage fait partie des arbitres que je trouve plutôt bon d’habitude mais là, je ne sais pas, on dirait qu’il avait envie de se faire le PSG. Ce n’est pas possible. Il ne faut pas dégoûter les joueurs et surtout il ne faut pas dégoûter Mbappé en ce moment. Après un arbitrage comme ça, je pense que l’arbitre doit être sanctionné. J’étais avec des amis qui ne sont pas supporters du PSG et ils étaient choqués » a pesté Pierre Ménès, pour qui les dirigeants du football français et les responsables de l’arbitrage ne peuvent pas passer à côté de ce match sans sanctionner Mickaël Lesage selon Pierre Ménès. Reste maintenant à voir quelles seront les réactions et les décisions des instances compétentes à ce sujet...