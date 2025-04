Le PSG victime d'un traquenard à la Guy Roux à Aston Villa

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se rend à Aston Villa ce mardi soir pour valider sa qualification en demi-finales de la Ligue des champions. Mais le club de Birmingham croit en ses chances de remonter le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a peut-être fait le plus dur mercredi soir dernier en battant Aston Villa 3-1 au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale devra néanmoins se méfier de son match retour en Angleterre. Si Aston Villa ne se sait pas favori, les Villans croient néanmoins en la possibilité de remonter leur retard. Les hommes d'Unai Emery comptent notamment s'appuyer sur leur public pour faire la différence. Au sein du club de Birmingham, on met aussi tout en œuvre pour faire passer au PSG un sale quart d'heure. Quitte à mal installer le club de la capitale...

Aston Villa ne fera aucun cadeau au PSG

Selon les informations de L'Equipe, Aston Villa n'accueillera pas de la meilleure des manières le PSG ce mardi soir. En effet, les champions de France occuperont un vestiaire plus petit et bien moins confortable que celui des Anglais. Par exemple, la pièce réservée pour le staff des Villans est de 30 m2, dispose d’un écran, des boissons chaudes et fraîches. Pas de traitement de faveur également pour le staff de Luis Enrique. Ce dernier disposera d'un local de seulement 6 m2... Raison d'ailleurs pour laquelle Luis Enrique et ses adjoints ne quitteront pas le vestiaire du PSG, que ce soit avant ou après le match. Le club de la capitale sait donc à quoi s'en tenir : tout est fait pour se faire surprendre par Aston Villa. Des petites contrariétés à la mode Guy Roux, qui correspondent aussi à la vétusté de Villa Park.

Le collectif francilien devra répondre sur le terrain et faire abstraction du contexte pour remporter le match. Ousmane Dembélé a été clair en conférence de presse et a prévenu Aston Villa : Paris est en Angleterre pour de nouveau imposer son jeu et sa loi.