Le PSG veut encore piquer une star au Barça

Par Mehdi Lunay

Neymar en 2017, Lionel Messi l'été dernier. Ces dernières saisons, le PSG s'est fait un malin plaisir à recruter les stars du FC Barcelone. Les Parisiens sont prêts à récidiver dans les prochaines semaines avec une joueuse de tout premier plan.

Au cours des 15 dernières années, le FC Barcelone a fait rêver nombre de spectateurs et d'observateurs à travers le monde. Un jeu léché, des buts à foison, une armoire à trophées remplie, le Barça a attiré positivement les regards. Cela y compris à Doha où on a pris pour cible les joueurs blaugranas au mercato pour le PSG. Et, ils commencent à se succéder dans la capitale. Neymar est arrivé pour 222 millions à l'été 2017 accompagné de son compatriote et ex-barcelonais Dani Alves. Mais, c'est surtout l'été dernier que le coup fut rude pour les supporters catalans. Lionel Messi, l'icône du Barça passait sous les couleurs parisiennes.

Lieke Martens, star du foot féminin, est proche du PSG

Le club parisien n'est pas encore rassasié et il s'attaque maintenant à l'équipe féminine du FC Barcelone. Les Barcelonaises sont devenues une référence en Europe, étant championnes d'Europe en titre alors qu'elles vont défier l'OL lors de la prochaine finale dans une semaine. Parmi les stars de l'effectif catalan, on compte la Néerlandaise Lieke Martens.

🚨 Lieke Martens has agreed to join PSG this summer.



—Via Le Parisien pic.twitter.com/QIV4jvYUWY — Barça Femení (@BarcaFem) May 13, 2022

Cette dernière est en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas prolongé en Catalogne. Selon les informations du Parisien, la milieu de terrain serait tombée d'accord pour s'engager avec le PSG. Un coup terrible pour le Barça puisque Mertens, 74 buts en 151 matches à Barcelone, est l'une des principales stars mondiales. La joueuse de 29 ans avait fini cinquième du dernier Ballon d'Or. Une preuve supplémentaire que le PSG est devenu un club important dans le paysage européen mais surtout une fameuse épine dans le pied du club de Joan Laporta.