Le PSG veut Ekitike et cela sans attendre

Hugo Ekitike est une cible du PSG et de son nouveau directeur sportif Luis Campos. Le jeune rémois de 20 ans est plus qu'un joueur d'avenir. La direction parisienne souhaite capitaliser sur lui dans les prochains mois.

L'appétit du PSG est très important sur le marché des transferts. Au-delà des stars mondiales, le club parisien se tient souvent prêt à solliciter les jeunes talents de demain. C'était le cas en 2017 avec Kylian Mbappé arraché pour 180 millions d'euros à Monaco. C'est encore le cas pour Hugo Ekitike. L'attaquant du Stade de Reims a crevé l'écran pour sa première saison complète de Ligue 1 lors du dernier exercice. Ses 10 buts inscrits, son jeu très complet et ses 20 ans fêtés récemment en font une cible de choix au prochain mercato.

C'est notamment le cas du PSG qui veut le signer dans les plus brefs délais. Alors que Newcastle semblait tenir la corde ayant trouvé un accord à 46 millions d'euros avec Reims, Hugo Ekitike a tout fait capoter. Le jeune joueur ne veut pas aller chez les Magpies et joue la montre pour obtenir une offre plus intéressante. Le PSG correspond parfaitement à ses attentes. Toutefois, l'attaque parisienne est déjà bien fournie et certains craignent qu'Ekitike ne parte dans une voie de garage à Paris.

There’s still no agreement between Hugo Ekitike’s camp and Newcastle, despite fee agreed with Reims weeks ago. Paris Saint-Germain, exploring a move for Ekitike - Campos likes him. ⭐️🇫🇷 #PSG



Still early stages with PSG - been told there would be no plan of loan back to Reims.