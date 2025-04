Le PSG va s'offrir un monstre pour remplacer Marquinhos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gouverner c'est prévoir, et si Marquinhos a encore fait un gros match face à Arsenal, le PSG doit évidemment réfléchir à lui trouver un successeur. C'est en Espagne que l'heureux élu aurait été trouvé par Luis Campos.

Marquinhos était un capitaine heureux mardi sur le coup de 23h quand l'arbitre a sifflé la fin du match Arsenal-PSG, même si le défenseur brésilien sait bien qu'il faudra confirmer tout cela mercredi prochain au Parc des Princes. A l'aube d'une saison qui peut être historique pour le Paris Saint-Germain, et même s'il a un contrat jusqu'en 2028 avec un salaire annuel de 16,8 millions d'euros, il est clair que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on doit désormais penser à le remplacer. C'est pour cela que différentes pistes ont été étudiées, et notamment en Espagne où il se dit que le successeur de Marquinhos a déjà été trouvé du côté de Valence.

Fichajes affirme que pour remplacer le plus ancien joueur du PSG actuellement dans l'effectif de Luis Enrique, c'est le nom de Cristhian Mosquera qui a été coché par les décideurs parisiens. Agé de 20 ans, le défenseur central de Valence est considéré comme l'une des révélations de la Liga, et l'Atlético de Madrid serait déjà sur ce dossier. Pour laisser partir l'un de ses joueurs les plus convoités, le club de Valence, où il a été formé, exige au moins 40 millions d'euros. Pas de quoi faire trembler le Paris Saint-Germain, susceptible donc de faire une offre pour recruter celui qui est classé deuxième au classement des meilleurs récupérateurs de Liga derrière Pedri. De quoi en dire long sur le niveau de Cristhian Mosquera, lequel aurait déjà donné lieu à une réunion en interne au PSG.

Luis Enrique donne son accord pour Mosquera

Selon le média espagnol, Luis Enrique aurait été interrogé sur la possibilité de faire signer Mosquera, et l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donné son feu vert à ce choix pour remplacer à Marquinhos. Il faut désormais que les deux clubs s'entendent, mais le PSG a une puissance financière susceptible de convaincre les dirigeants de Valence de vendre leur prodige défensif.