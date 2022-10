Le PSG va pleurer, ils jurent l'enfer à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a beau avoir mis l'OM à six points en s'imposant dimanche soir au Parc des Princes, certains observateurs ne sont pas du tout convaincus par ce qu'ils ont vu du Paris Saint-Germain.

Ce lundi, le champion de France en titre se réveille aux commandes de la Ligue 1 avec trois points d’avance sur Lorient, son incroyable dauphin, cinq sur le RC Lens, et surtout six sur l’OM, battu dimanche soir au Parc des Princes (1-0). Grâce au but de Neymar juste avant la pause, le calme va revenir au Camp des Loges où la semaine a été très agitée au fil des rumeurs et des accusations venues de l’extérieur. Cependant, si le succès était au rendez-vous contre Marseille, tout n’a pas été parfait pour l’équipe de Christophe Galtier, et pour certains observateurs l’avenir risque de prouver que cet PSG-là n’est pas capable de remplir son objectif maximum, aller très loin et pourquoi pas jusqu’au bout en Ligue des champions.

Le PSG a changé, mais rien n'a changé

Dans Le Parisien, Dominique Sévérac a clairement de gros doute sur la réelle valeur du Paris Saint-Germain. « Ce relooking tactique de printemps, si l’on se fie à la météo clémente, ne règle pas tout. Paris n’a pas paru davantage ou mieux protégé qu’avant quand il était déjà invaincu en quinze sorties dans son 3-4-3. Marseille s’est retrouvé un nombre impressionnant de fois en position de tir, avec un milieu et des latéraux dépassés, obligeant l’axe à disputer des un-contre-un au goût de roulette russe. Cela peut passer en Ligue 1, sans doute pas en Ligue des champions », annonce le journaliste qui suit au quotidien le PSG. Et il n’est pas le seul à penser cela, d'autres voix s'élevant dans ce sens.

Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a lui aussi promis l'enfer européen au Paris Saint-Germain. « Le pressing du PSG est beaucoup moins efficace que ce que l’on voit chez d’autres équipes européennes. Et quand Paris croise un gros, mais pas obligatoirement le top du top, genre Benfica, on se dit que si en face ce sont les attaquants de Manchester City, du Bayern, là ça peut être un carnage pour Paris. On regarde toujours le PSG en projection sur la Ligue des champions, et moi ce que je vois sur leur façon de défendre, je vois ça préoccupant », s'inquiète le journaliste, bientôt rejoint par son collègue Giovani Castaldi, présent dans les couloirs du Parc des Princes.

Le présentateur a lui remis en cause la participation des attaquants parisiens au travail défensif de leur équipe. « Honnêtement c’est insupportable, et les trois de devant (Neymar, Mbappé, Messi) ont du bol. Ruiz fait ce qu’il peut avec ses armes, Verratti et Vitinha se battent comme des lions. Mais les trois, ils regardent leurs coéquipiers défendre, sans faire les deux ou trois pas qui permettraient de boucher les espaces. Ce qui m’inquiète dans ce PSG, c’est que contre Lille tout semblait être huilé, c’était un rouleau compresseur. Là c’est une équipe totalement désorganisée, qui ne fait pas les efforts et c’est un vrai problème quand on pense à la Ligue des champions. C’est très inquiétant », avoue Giovani Castaldi, pas du tout rassuré par le Paris Saint-Germain.