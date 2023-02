Le PSG va mal, même Galtier a peur

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après les défaites contre Rennes et Lens en championnat, le PSG vient de concéder un match nul à domicile contre Reims. À deux semaines d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, le niveau de jeu des Parisiens inquiète Christophe Galtier.

Paris avait parfaitement démarré l'exercice 2022/2023 avec plusieurs grosses victoires. Mais depuis quelque temps, le PSG est moins en forme alors que les Parisiens s'apprêtent à défier le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Éliminé au même stade de la compétition l'année dernière, le club de la capitale souhaite vaincre ses vieux démons sur la scène européenne. Néanmoins, le PSG n'est que l'ombre de lui-même depuis plusieurs journées en Ligue 1. Les prestations de certains cadres comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Marquinhos n'offrent pas beaucoup de garantis à Christophe Galtier qui prépare ce choc contre les Bavarois. Le technicien français a été honnête et lucide concernant le niveau de jeu affiché par ses joueurs depuis plusieurs rencontres.

Paris en crise ? Galtier travaille pour y remédier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« C’est insuffisant. En termes de points et de jeu. Urgence ? On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout faire des points mais il arrive dans une saison qu'il y ait une mauvaise période. C'est le cas. Le bilan sur la qualité de notre jeu ? Vous avez raison. On a un mois de février chargé, avec des matches à élimination directe. Janvier n'a pas été bon. Maintenant on travaille tous pour y remédier » a confié le coach du PSG en conférence de presse, ce mardi 31 janvier. Paris va affronter Montpellier, Marseille et Monaco à l'extérieur ainsi que Toulouse à domicile avant de recevoir les Munichois en C1. Le PSG aura l'obligation de rassurer car le Bayern Munich ne compte pas faire de cadeaux aux Parisiens. Galtier en est conscient.