Le PSG va frapper cinq fois au mercato

Par Corentin Facy

Le PSG avait initialement l’intention d’être très peu actif lors de ce mercato estival. Le club de la capitale pourrait finalement recruter cinq joueurs.

Le mercato du Paris Saint-Germain est assez difficile à lire. Pour le moment, c’est toujours très calme dans la capitale même si la dernière semaine a marqué un léger coup d’accélérateur. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont plus proches que jamais de s’engager avec le champion d’Europe en titre. Les négociations sont très avancées avec Lille et Bournemouth et ces deux signatures ne font plus aucun doute en interne, pour un total avoisinant les 110 millions d’euros. Très satisfait de son effectif, Luis Enrique aurait pu dire stop à Luis Campos et c’était d’ailleurs la tendance il y a quelques semaines.

Mais au PSG, une réflexion a été menée et il a finalement été décidé d’aller un peu plus loin, en ajoutant quelques recrues de plus à l’effectif actuel. Le compte PSG Inside Actu révèle par exemple que l’entraîneur espagnol souhaite désormais faire venir un milieu de terrain au profil défensif, avec un gros volume de course et un pur style de sentinelle. Les noms d’Ederson, Baleba ou encore Khephren Thuram sont évoqués. En plus de Chevalier, Zabarnyi et un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain vise un renfort offensif, même s’il n’y a pas de départ. L’idée n’est pas de recruter un pur avant-centre comme cela a parfois été évoqué, mais plutôt de faire venir un joueur de percussion, capable de concurrencer Doué, Dembélé ou encore Barcola.

Luis Enrique veut finalement des renforts

Deux noms tiennent la corde selon le compte X spécialisé : Akliouche et Rodrigo Mora. Enfin, un cinquième renfort est possible au Paris Saint-Germain, mais celui-ci dépendra d’un potentiel départ. Et c’est en défense centrale que ça se passe puisque PSG Inside Actu révèle qu’un départ de Lucas Beraldo ou de Lucas Hernandez sera automatiquement compensé par un renfort dans ce secteur de jeu. Luis Enrique estime que la concurrence est cruciale et n’acceptera pas de faire la saison avec seulement trois défenseurs centraux de haut niveau. D’abord parti pour très peu recruter, le PSG a finalement changé d’avis et se dirige vers un mercato plus actif que prévu. Ce qui à n’en pas douter ne déplaira pas aux supporters du club Bleu et Rouge.