Le PSG va faire un coup XXL grâce à Skriniar

Par Eric Bethsy

Satisfait des performances de Milan Skriniar en deuxième partie de saison, Fenerbahçe souhaite conclure son transfert définitif. Mais pour le moment, les discussions traînent à cause du salaire du défenseur central. Un blocage qui pourrait finalement profiter à Galatasaray.

Le message est clair pour Milan Skriniar. Avant son départ aux Etats-Unis pour disputer le Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain n’a absolument rien fait pour récupérer son défenseur central prêté à Fenerbahçe cet hiver. Le Slovaque n’entre toujours pas dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique pour la saison prochaine. Malgré son contrat jusqu’en 2028, l'indésirable se dirige à nouveau vers un départ. Sa situation fait les affaires de Fenerbahçe qui a beaucoup apprécié la demi-saison de Milan Skriniar.

L’équipe entraînée par José Mourinho aimerait conclure son transfert définitif et discute depuis plusieurs mois. Mais pour le moment, les négociations n’avancent pas à cause du salaire du Parisien. Le défenseur central de 30 ans perçoit des revenus annuels supérieurs à 10 millions d’euros, un montant beaucoup trop élevé pour Fenerbahçe qui attend un effort du joueur. Pas sûr que Milan Skriniar accepte de revoir ses prétentions à la baisse après l’apparition de Galatasaray. En effet, le journaliste turc Serkan Gazioglu affirme que l’ancien joueur de l’Inter Milan a reçu une offre de la part du champion de Turquie.

Galatasaray entre dans la partie

On ignore les détails de cette proposition. Mais l’autre club d’Istanbul se montre souvent généreux avec ses recrues. La preuve avec l’ailier allemand Leroy Sané qui vient d’obtenir un salaire annuel net à 9 millions d’euros, plus une prime de fidélité à 3 millions d’euros par saison. Il ne serait pas étonnant de voir Galatasaray se rapprocher, ou tout simplement répondre aux exigences financières de Milan Skriniar. De son côté, le Paris Saint-Germain ne s’en plaindrait pas et conclurait volontiers le deal avec Galatasaray.