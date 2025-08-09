Le PSG va encore tout gagner il l'annonce en direct

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Champion d’Europe et finaliste du Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain sera de nouveau considéré comme l'équipe à battre cette saison. Mais la tâche de ses adversaires s’annonce compliquée, prévient Pascal Dupraz, persuadé que les Parisiens vont encore franchir un cap supplémentaire.

Dans quel état le Paris Saint-Germain va-t-il se présenter face à Tottenham mercredi ? La question se pose étant donné que les Parisiens n’auront qu’une semaine d’entraînement dans les jambes avant la Supercoupe d'Europe. On peut même s’interroger sur leur capacité à reproduire une saison aussi exigeante sur le plan physique. Ce n’est pourtant pas un problème pour Pascal Dupraz qui souligne notamment la profondeur de l’effectif à la disposition de Luis Enrique.

🗣💬 Pascal Dupraz : "Le PSG peut aussi devenir meilleur en termes de résultats. Ils peuvent confirmer leur titre en Ligue des champions. Leur potentiel est si grand qu'ils peuvent faire le doublé." pic.twitter.com/Chk7sThN16 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 9, 2025

« Le PSG va pouvoir faire tourner, Hakimi va pouvoir retrouver du mental… C'est certain, a rassuré le chroniqueur des Grandes Gueules du Sport sur RMC. Le fait que le PSG ait beaucoup joué la saison dernière, ce n'est pas un argument. C'est peut-être deux ou trois matchs de plus que n'importe quelle grosse cylindrée européenne. Donc balayons cet argument. » L’inquiétude physique écartée, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne assure que les Parisiens atteindront un niveau supérieur dans les mois à venir.

Le doublé pour le PSG ?

« Par contre, là où l'on pourrait débattre ensemble, c'est que moi je pense sincèrement que le PSG peut encore performer et être encore meilleur qu'il ne l'a été, aussi en termes de résultat. Ce qui veut dire qu'ils peuvent confirmer leur titre en Ligue des Champions. C'est ce que je pense. Le potentiel du PSG est si grand qu'ils peuvent faire le doublé, ce qui est rare. (…) Le PSG a existé en Europe à partir du mois de janvier. On peut espérer davantage de constance de la part du PSG dans sa saison européenne », a annoncé Pascal Dupraz, très optimiste pour la saison du club francilien.