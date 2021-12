Le PSG va droit au crash avec Verratti

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG connaît des difficultés à exprimer un jeu collectif cette saison. L'un des secteurs pointés du doigt est le milieu qui ne semble plus aussi fort qu'il y a quelques saisons. Marco Verratti y est l'élément clé et ses absences répétées commencent à inquiéter.

Qui est le meilleur milieu de terrain en Ligue 1 ? Si certains désignent Seko Fofana, d'autres Téji Savanier, beaucoup pensent que sur son talent Marco Verratti est inattaquable. Toutefois, le milieu italien du PSG est tellement absent des terrains que le désigner comme le meilleur joueur apparaîtrait curieux et illogique. Car, le problème de Marco Verratti est justement de jouer. L'Italien n'a même pas participé à la moitié des matches du club parisien cette saison. Il affiche un total de neuf apparitions en Ligue 1 et trois en Ligue des Champions. En tout, il a disputé 13 matches sur les 27 du PSG depuis août.

Verratti n'est pas un élément fiable

A l'heure où le PSG est assez critiqué pour son manque de maîtrise collective, pour ses errements dans l'entrejeu, Marco Verratti apparaît comme toujours plus indispensable au bon fonctionnement du jeu parisien. Autant dire que son ratio de matches joués fait grincer des dents les supporters parisiens et les suiveurs du club comme Julien Froment, journaliste pour France Bleu Paris. Suiveur du club de la capitale, il a livré un constat clair sur Verratti. Le PSG ne peut pas suffisamment compter sur l'Italien.

« Il y a un PSG avec et sans Marco Verratti. C’est, en quelque sorte, le moteur V8 du PSG. Quand il est là, on se délecte de son vrombissement mélodieux. C’est la courroie de distribution entre la défense et l’attaque… Bref, une pièce essentielle. Le problème, c’est que ce moteur se grippe souvent. Seulement 13 rencontres sur 27 possibles, un match sur deux… C’est, hélas, une mauvaise habitude de Marco Verratti. Il faut se rendre à l’évidence : il n’est pas fiable, pas assez du moins pour un club qui veut jouer sur tous les tableaux », explique t-il sur les ondes de France Bleu. Un diagnostic précis et qui souligne la nécessité pour le Paris SG de recruter un autre milieu en plus de Verratti. Sinon, la sortie de route du PSG pourrait être brutale et rapide face au Real Madrid en février.