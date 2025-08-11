Le PSG tue la carrière de Safonov

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé l’été dernier, le gardien russe Matvey Safonov ferait sans doute mieux de quitter le Paris Saint-Germain. L’arrivée de Lucas Chevalier lui barre encore un peu plus la route qui mène au onze de départ. Et la cohabitation avec l’Ukrainien Illya Zabarnyi risque de poser problème.

Matvey Safonov n’avait probablement pas signé au Paris Saint-Germain pour ça. Présenté en tant que concurrent de Gianluigi Donnarumma à son arrivée, le gardien recruté pour environ 20 millions d’euros a clairement obtenu le statut de doublure. Le Russe ne peut se contenter des 17 matchs toutes compétitions confondues joués la saison dernière, estime son compatriote Anzor Kavazashvili, qui lui conseille vivement de faire ses valises.

Safonov invité à partir

« Ce que Safonov sait faire en tant que gardien, il l'oubliera sur le banc, a prévenu l’ancien joueur russe dans des propos relayés par le média Metaratings.ru. Et le fait qu'on le mette en Coupe n'a aucune valeur. Un gardien a besoin de s'entraîner : s'il joue constamment en équipe première, il devient plus fort. Sans jouer, Safonov ne deviendra pas plus fort, et il aurait dû changer d'équipe depuis longtemps, il aurait dû rejoindre un club où il jouerait en équipe première. »

L’autre problème pour Matvey Safonov, c’est la signature imminente de l’Ukrainien Illya Zabarnyi. Pour des raisons géopolitiques, les deux hommes pourront difficilement partager le même vestiaire. « Je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer, réagissait un connaisseur du football et de la société ukrainienne dans L’Equipe samedi. Oui, dans le monde des affaires aujourd'hui, les élites russes et ukrainiennes se côtoient, notamment l'été sur la Côte d'Azur, mais là, on parle d'une exposition publique dans l'un des plus grands clubs du monde. »

« Côté russe, il n'y aura pas de réaction. Mais il faut se mettre dans le contexte en Ukraine, a-t-il ajouté. Il y a deux ans, Ruslan Malinovski (alors à l'OM) avait été obligé de s'excuser publiquement pour avoir salué le joueur russe de Monaco Aleksandr Golovin... Imaginez si les deux joueurs jouaient dans le même club... Ça me paraît impossible que les Ukrainiens acceptent que les deux joueurs se côtoient, soient pris en photos ensemble, fêtent des titres ensemble. Pour moi, le PSG va devoir gérer cette situation. » A l'heure actuelle, Matvey Safonov refuse de partir.