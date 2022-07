Le PSG tient son nouveau Zlatan et paie 50 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Le club de la capitale n'est plus très loin de recruter Gianluca Scamacca en provenance de Sassuolo.

La révolution démarre fort au PSG depuis quelques jours. Les champions de France veulent renouveler considérablement leur effectif. Cela passera pas une importante vague de départs mais aussi par l'arrivée de joueurs pouvant s'inscrire dans le futur système de jeu de Christophe Galtier. Un Christophe Galtier qui travaille déjà main dans la main avec Luis Campos pour renforcer le PSG. Si Vitinha a déjà débarqué pour 40 millions d'euros en provenance du FC Porto, le Portugais ne sera pas le seul à rejoindre l'armada francilienne. Parmi les autres cibles du PSG, on peut citer Renato Sanches (Lille), Milan Skriniar (Inter) mais aussi Gianluca Scamacca. D'après les informations du Parisien, l'Italien n'est plus très loin de débarquer dans la capitale.

Scamacca au PSG, un affaire bouclée ?

Le média parisien indique en effet que le PSG et Sassuolo sont tout proches de tomber d'accord pour le transfert de l'attaquant de 23 ans pour un montant de 50 millions d'euros ! Le Parisien précise que Scamacca ne sera pas présent à Paris cette semaine et annonce une arrivée en cours de semaine prochaine pour débuter l'entrainement avec ses nouveaux coéquipiers. Car pour le moment, Luis Campos est aussi concentré pour finaliser les venues de Renato Sanches et de Milan Skriniar. En tout cas, ce sera un sacré bon en avant pour Scamacca, qui va découvrir un nouveau championnat et l'un des plus grands clubs du monde à 23 ans. Il ne débarquera pas dans un rôle de titulaire mais jouera la concurrence dans l'attaque du PSG. Auteur de 24 buts en 65 matchs de Serie A, Scamacca est doté d'un style de jeu très intéressant. Efficace face au but et véritable point de fixation, il pourrait se révéler très précieux pour lancer certaines attaques du PSG. Dans le championnat italien, Scamacca a parfois été comparé à Zlatan Ibrahimovic. De quoi rappeler de beaux souvenirs aux fans du PSG, qui vont vivre un été particulièrement excitant sur le marché des transferts.