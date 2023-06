Le PSG tient son grand attaquant, les fans seront déçus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’arrivée annoncée de Marco Asensio, le Paris Saint-Germain espère compléter son secteur offensif avec un attaquant de très haut niveau. Mais les cibles évoquées ces dernières semaines semblent difficiles à atteindre pour le conseiller Luis Campos, qui pourrait se rabattre sur Marcus Thuram.

Le mercato du Paris Saint-Germain s’emballe. Pendant que Lucas Hernandez tente de convaincre le Bayern Munich de le laisser filer vers la capitale française, le club francilien travaille aussi pour renforcer son secteur offensif. Le Real Madrid vient de confirmer le départ en fin de contrat de Marco Asensio. Et sauf rebondissement, l’ailier espagnol devrait s’engager avec le champion de France. Viendra ensuite le moment de se focaliser sur la venue d’un attaquant de très haut niveau. Cet avant-centre capable d’occuper l’axe et de libérer Kylian Mbappé.

Ces dernières semaines, les noms d’Harry Kane, Victor Osimhen et de Randal Kolo Muani ont alimenté les rumeurs autour du Paris Saint-Germain. Mais ces trois dossiers s’annoncent particulièrement complexes pour Luis Campos. Il ne serait pas étonnant de voir le conseiller sportif se rabattre sur une cible plus facile à atteindre, à l’image de Marcus Thuram. En effet, le média espagnol Relevo décrit le Paris Saint-Germain comme le principal courtisan du Français. L’Atlético Madrid et plusieurs formations italiennes s’intéresseraient également à l’attaquant en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. Mais le pensionnaire du Parc des Princes montre davantage de détermination dans les échanges.

Les trois priorités inaccessibles

Il faut dire que l’ancien Guingampais, outre sa situation contractuelle, présente l’avantage de bien connaître Kylian Mbappé grâce à leur cohabitation en équipe de France. Reste à savoir si Marcus Thuram aurait les épaules pour mener l’attaque du Paris Saint-Germain. En tout cas, nos confrères ajoutent que Randal Kolo Muani se rapproche plutôt du Bayern Munich, tandis que l’Anglais Harry Kane préfère rester en Angleterre. Quant à Victor Osimhen, la gourmandise du président de Naples Aurelio De Laurentiis pourrait représenter un obstacle insurmontable.