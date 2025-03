Le PSG terrifie l'Inter avec cette menace à 85 ME

Dans : PSG.

L’intérêt du PSG pour Marcus Thuram provoque une réelle inquiétude à l’Inter, où l’on redoute de voir le club de la capitale lever la clause libératoire à 85 millions d’euros de l’international français.

Après avoir fait venir Khvicha Kvaratskhelia au mois de janvier, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau piocher en Série A lors du prochain mercato. En Italie, la rumeur Marcus Thuram est régulièrement évoquée pour le club de la capitale. Luis Enrique et Luis Campos apprécient le profil de l’international français, capable de faire briller les joueurs autour de lui comme il le prouve depuis près de deux ans à l’Inter. Auteur d’une belle saison avec 15 buts et 4 passes décisives au compteur, l’ancien Sochalien continue d’être suivi par le PSG dans l’optique du prochain mercato selon le site Inter Live, qui s’inquiète d’un énorme coup de bluff du club de la capitale.

Et pour cause, le média spécialisé explique que l’actuel leader de la Ligue 1 se montre de plus en plus intéressé par Victor Gyokeres, le buteur suédois du Sporting Portugal. Mais les dirigeants de l’Inter restent attentifs, car ils craignent en réalité un énorme coup de poker de la part du board parisien, qui pourrait surprendre tout le monde en activant la clause libératoire de Marcus Thuram, laquelle est fixée à 85 millions d’euros. Un scénario qui terrifie le club milanais, qui souhaite absolument négocier une prolongation de son attaquant avec une revalorisation importante de sa clause libératoire.

L'Inter redoute le PSG pour Thuram

De son côté, le Paris Saint-Germain continue de suivre tout cela de loin, mais devra tout de même accélérer s’il veut recruter l’attaquant des Bleus à ce prix. L’Inter Milan reste de son côté focalisé sur la nécessité de revoir cette clause libératoire à la hausse, ce que l’entourage de Marcus Thuram acceptera à la condition que son salaire soit lui aussi augmenté. Les dirigeants milanais ont donc un énorme chantier devant eux avec la prolongation de l’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach, indispensable afin d’éloigner la menace parisienne.