Le PSG « ‍taché de sang ‍», son sponsor dérange

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La crise humanitaire au Congo pourrait avoir des conséquences… sur le PSG, dont le sponsor « Visit Rwanda » dérange.

A l’instar d’Arsenal ou encore du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain aborde depuis plusieurs années le sponsor « Visit Rwanda » sur son maillot. Mais à l’heure où le conflit entre ce pays et le Congo prend de graves proportions humanitaires, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner a pris la parole afin d’encourager les clubs européens à mettre fin à ce partenariat qu’elle juge « tâché de sang ». Preuve que la situation est prise très au sérieuse, la ministre a écrit aux trois clubs européens cette semaine, allant jusqu’à remettre en question leur moralité.

« Des milliers de personnes sont actuellement coincées dans la ville de Goma avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et à la sécurité. (...) D'innombrables vies ont été perdues ; les viols, les meurtres et les vols prédominent. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Si ce n'est pour votre propre conscience, alors les clubs devraient le faire (mettre fin à leur accord de parrainage) pour les victimes de l'agression rwandaise » a-t-elle écrit, comme rapporté par L’Equipe. Pour rappel, « Visit Rwanda » est l’un des sponsors majeurs du Paris Saint-Germain depuis 2019 et rapporte environ 15 millions d’euros par an au club de la capitale, engagé avec ce partenaire jusqu’à fin 2025.