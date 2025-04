Le PSG surtaxé, la FIFA veut éviter le scandale

Dans : PSG.

Qualifié pour le Mondial des clubs cet été, le Paris Saint-Germain pourrait devenir le participant le plus taxé par les Etats-Unis. Durant la phase de groupes, les Parisiens disputeront deux matchs en Floride où la fiscalité impose un prélèvement supérieur sur les recettes de la FIFA.

Plus de 100 millions d’euros. C’est le jackpot promis par la FIFA au futur vainqueur du Mondial des clubs 2025. Le montant fait sûrement saliver certains dirigeants. Mais si la situation n’évolue pas dans les semaines à venir, il faudra soustraire les sommes prélevées par le fisc aux Etats-Unis. L’instance internationale a certes obtenu des exemptions de taxe pour la Coupe du monde des sélections en 2026. Mais aucun deal n’a encore été trouvé pour la compétition qui se jouera cet été du 14 juin au 13 juillet.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Sur le sol américain, chaque Etat fixe ses propres taux. Ainsi, la Floride ne prélève rien sur les revenus, tandis que le taux grimpe jusqu’à 7% en Californie, l’Etat qui accueillera le plus de matchs du champion de France. Les Parisiens joueront deux rencontres de la phase de groupes, face à l'Atlético Madrid et Botafogo (15 et 19 juin), à Los Angeles. Il faudra néanmoins suivre le résultat des échanges entre la FIFA et les Etats-Unis.

La FIFA confiante

Consciente de l’incohérence, l’instance dirigée par Gianni Infantino se démène pour obtenir la même exemption que pour le Mondial des sélections qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Selon les informations du Guardian, la FIFA se montre confiante, notamment grâce aux bonnes relations entre son président et le chef d’Etat Donald Trump. Ce n'est évidemment pas un souci majeur pour le Paris Saint-Germain dont l’objectif sera surtout de devenir le meilleur club au monde sur le terrain.