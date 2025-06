Le PSG sort son arme fatale pour ce renfort prodigieux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cible du Paris Saint-Germain depuis le début du mercato, Rodrigo Mora n'a pourtant pas été vendu par Porto. Le dossier du milieu de terrain traine à cause de divergences financières entre les deux clubs. En parallèle, les Portugais du PSG séduisent le jeune joueur de 18 ans.

Pour conclure un transfert, il faut savoir convaincre le joueur mais aussi son club. Avec Rodrigo Mora, le Paris Saint-Germain est à la peine sur le second volet. Porto est très difficile à faire plier pour le moment malgré l'insistance des Parisiens depuis plusieurs semaines. Âgé de 18 ans, Mora est l'un des talents les plus prometteurs du football portugais. Comme pour Vitinha avec le même club par le passé, Luis Campos a proposé plusieurs dizaines de millions d'euros pour obtenir son transfert. Une stratégie qui n'est pas payante cette fois-ci. Porto ne veut pas laisser filer son talent précoce, ou du moins pas pour une somme inférieure à 70 millions d'euros (montant de sa clause libératoire).

Le PSG a déjà Rodrigo Mora dans la poche

Dans ces conditions, un espoir subsiste pour le PSG. Il faut que Rodrigo Mora et son entourage fassent pression sur Porto. Si le jeune homme refuse tout ultimatum envers son club formateur pour le moment, il est bel et bien séduit par le projet parisien. Selon l'insider TIEMPO/TDD, le Paris Saint-Germain a su toucher en plein cœur Rodrigo Mora. Le milieu « s’est montré flatté de l’intérêt du PSG et en a fait part à ses coéquipiers en sélection lors de la dernière trêve », a écrit le suiveur du PSG sur X.

De quoi offrir une fenêtre de tir aux Portugais du PSG Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes. Les trois hommes l'ont bien exploité en vendant le projet du club parisien à leur jeune compatriote. « Il y a eu pas mal d’échanges avec les coéquipiers concernant le coach, les méthodes de travail etc… », complète sur X TIEMPO/TDD. Difficile après cette publicité de dire non à un départ pour Paris la saison prochaine.