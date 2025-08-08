Le PSG sort 60 ME pour faire pleurer le Barça

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain tarde à recruter cet été avec un Mondial des clubs interminable et des dossiers lents à se décanter. Les Parisiens ont pourtant besoin d'un entrejeu amélioré. Luis Enrique le sait, ayant déjà une cible onéreuse dans le viseur.

Sur le toit de l'Europe et presque sur le toit du monde cet été, le Paris Saint-Germain a imposé sa loi à de nombreuses équipes prestigieuses. Le onze parisien n'a pas montré beaucoup de points faibles au cours des derniers mois. Mais, Luis Enrique n'est pas dupe. Il est urgent que son équipe bénéficie de renforts au mercato. C'est particulièrement le cas en défense et au milieu de terrain. Même si le trio Vitinha-Neves-Ruiz a enchanté les observateurs, le PSG doit aller chercher un nouveau talent sur le marché. Paris se tourne vers Barcelone pour trouver son bonheur.

Le PSG mise gros sur Fermin Lopez

L'heureux élu s'appelle Fermin Lopez selon le site Carpetas Blaugranas. Le milieu espagnol de 22 ans est dans le viseur de Luis Enrique depuis plusieurs mois. Le technicien apprécie sa technique et son énorme marge de progression. Le PSG a déjà contacté le Barça avec une première offre : 40 millions d'euros assortis de 10 millions d'euros de bonus. Pas de quoi faire plier les Catalans, ce qui pousse les Parisiens à proposer encore plus dans les prochains jours. 60 millions d'euros vont être mis sur la table.

J’espère que tout le monde est bien d’accord pour dire qu’aucun milieu du PSG n’est meilleur que Fermin Lopez. pic.twitter.com/kocoeYFOiY — l’idéal bees🇸🇳🇦🇷 (@Modoundiaye001) August 6, 2025

Une belle somme qui ne sera pas négligée par la direction catalane même si Manchester United offre 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Ce dernier aura le dernier mot dans le dossier. Pas toujours titulaire au Barça, il est tenté par un nouveau projet qui lui permettra d'avoir plus de temps de jeu pour jouer le Mondial 2026 avec l'Espagne. Désiré par Luis Enrique, le jeune milieu penchera logiquement pour le PSG. La saison précédente a vu le club parisien associer beau jeu et moisson de trophées. Un transfert à Paris offre surtout à Fermin Lopez la meilleure vitrine possible pour obtenir un nouveau statut en sélection.