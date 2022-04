Le PSG snobe ses ultras, la vengeance sera terrible

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs semaines, la tension est palpable au PSG entre joueurs et supporters. La trêve n'arrivera pas pour le classico face à l'OM dimanche puisque les ultras comptent bien continuer leur protestation.

La rancœur est toujours aussi forte dans les travées du Parc des Princes, plus d'un mois après la terrible soirée de Bernabeu lors de laquelle le PSG a été éliminé par le Real Madrid. Le club parisien a perdu plus qu'une ligue des champions ce soir-là, il a aussi laissé échapper le soutien de ses plus fidèles suiveurs. Les ultras parisiens ne pardonnent pas cet échec et plus globalement les erreurs d'une saison frustrante pour leur club. Sifflets nourris, banderoles aux messages très hostiles, l'ambiance est bien froide au Parc des Princes. Toutefois, on pouvait imaginer que le classico arrivant face à l'OM, les tensions diminuent au nom de l'unité sacrée.

Les ultras parisiens seront silencieux face à l'OM

Pourtant, on ne prend pas le chemin d'un apaisement au contraire. Le collectif Ultras Paris (CUP) compte en effet garder le silence pendant toute la rencontre PSG-OM de dimanche soir, c'est ce qu'a confirmé son président Romain Mabille à France Bleu Paris tout en justifiant cette attitude. « Je le confirme, on sera en tribune mais il n'y aura rien de nouveau. On va rester sur nos positions. On reste sur la même attitude que les matchs précédents pour la simple et bonne raison que rien n'a évolué depuis nos revendications. Il n'y a aucune communication au niveau du club qui a été faite. Pas de pas vers nous, pas d'annonces, pas de remise en question », a t-il affirmé.

PSG-OM : le Collectif Ultras Paris devrait boycotter le Clasico

On est là bien loin du folklore habituel qui entoure la rivalité entre le PSG et l'OM. Mais, Romain Mabille ne regrette en rien que ce choc soit gâché. Il indique privilégier le futur du club à n'importe quel match. « PSG-OM est un match important pour nous dans tout ce que ça comporte. Et vous voyez, on est capables de se priver de ne pas chanter pour faire passer nos messages. Ça prouve que le bien-être de notre club compte plus que ce genre de rencontre, on est prêts à passer à côté de ça. Nos revendications, on les considère légitimes et on veut marquer le coup. […] On préfère se punir pour le bien du club en espérant que ça change, que de rentrer dans le stade et faire comme si de rien n'était juste parce que c'est Marseille », conclut-il. La fête ne sera pas à la hauteur côté parisien, à moins que les artistes du PSG ne réalisent une grande prestation face au vieil ennemi marseillais et réussissent à retourner leur public.