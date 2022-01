Le PSG snobé par la 2e étoile du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi rêve depuis longtemps de s'offrir Vinicius Junior. Alors que ce dernier négocie pour prolonger au Real Madrid, le PSG a bien compris le message.

Recruté par le Real Madrid à l’âge de 16 ans, même s’il a du attendre d’en avoir 18 avant de poser les pieds en Espagne, Vinicius Junior a longtemps partagé les socios sur ses capacités à exploser au plus haut niveau. Cette saison 2021-2022 est d’ores et déjà partie pour être la meilleure de sa carrière, et son récent doublé ce samedi face à Valence fait de lui le joueur en vogue de la Maison Blanche en compagnie de Karim Benzema bien évidemment. Les deux joueurs s’entendent à merveille, et si la possible arrivée de Kylian Mbappé avait dans un premier temps refroidi le Brésilien, il est désormais persuadé qu’il est en train de gagner sa place au Real. Les hésitations de l’ancien de Flamengo avaient été perçues comme une ouverture pour le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a toujours été fan du Brésilien. L’idée de l’inclure dans des deals lors de discussions avec le Real Madrid a parfois été émise, et le dirigeant qatari en aurait même fait un possible remplaçant de Mbappé l’été prochain.

Vinicius se voit rester très longtemps au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Mais le Real Madrid n’est pas vendeur pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2025, et bien parti pour prolonger jusqu’en juin 2028 avec une énorme hausse de salaire et une clause à un milliard d’euros. Et quand la question de son avenir revient donc sur la table, Vinicius Junior a beau être en pleine négociation, il clame son amour et son envie de continuer au Real, sans relance le moins du monde le PSG et son intérêt lancinant. « J’ai envie d’être une légende madrilène. Je vis un rêve. Je veux continuer à aider le Real Madrid pendant de longues années, et suivre le chemin des légendes du club. Je dois continuer à m’améliorer pour réaliser de grandes choses ici », a lancé l’ailier brésilien. Si les dirigeants parisiens espéraient un petit signe, ne serait-ce que pour montrer que les négociations étaient actives