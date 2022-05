Le PSG séduit Sadio Mané, l'histoire est en marche !

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané tarde à prolonger son séjour aux bords de la Mersey. Tout profit pour les clubs intéressés par le Sénégalais, notamment le PSG dont l'offre commence à prendre de la place dans l'esprit du joueur.

Qui va animer l'attaque du PSG la saison prochaine ? Avec le départ d'Angel Di Maria et peut-être celui de Kylian Mbappé, les Parisiens vont devoir recruter l'été prochain. Si l'on a rapidement murmuré un intérêt non dissimulé pour Ousmane Dembélé, le PSG regarde aussi du côté de l'Angleterre et notamment à Liverpool. Mohamed Salah et Sadio Mané soulagent souvent l'attaque des Reds mais, au niveau contractuel, c'est plutôt des maux de tête qu'ils donnent à leurs dirigeants. Mané notamment envisage un départ dans les prochains mois. En fin de contrat en juin 2023, il n'a pas prolongé et son club ne veut pas le laisser partir gratuitement, quitte à le vendre cet été.

Le PSG a flairé le bon coup dans ce dossier et se montre très pressant pour l'ailier sénégalais. Selon les informations du journaliste allemand de Bild, Christian Falk, le club parisien apparaît même favori pour s'attacher les services de Sadio Mané, devant des clubs comme le Bayern Munich notamment. Il faut dire que les dirigeants parisiens ont su toucher le lion de la Teranga.

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc