Le PSG se rend à l’évidence et fonce sur Tchouaméni

Par Corentin Facy

Depuis la prestation XXL d’Aurélien Tchouaméni avec la France contre la Côte d’Ivoire, les spécialistes du PSG l’envoient dans la capitale française.

Daniel Riolo, Jérôme Rothen ou encore l’ancien capitaine parisien Eric Rabesandratana sont unanimes. Aurélien Tchouaméni est le milieu de terrain qu’il faut au Paris Saint-Germain lors du mercato estival, bien plus que Paul Pogba par exemple. Tous apprécient le profil du milieu de terrain de l’AS Monaco, rapide, solide à la récupération et très adroit techniquement en plus d’être capable de finir certaines actions comme lors de la dernière minute à l’Orange Vélodrome vendredi soir pour donner la victoire à l’Equipe de France contre les Ivoiriens. Devant une telle hype, le PSG pourrait se rendre à l’évidence et tout mettre en œuvre pour recruter Aurélien Tchouaméni selon les informations de Marca, qui dévoile que Paris est le principal concurrent du Real Madrid dans le dossier du milieu de terrain monégasque.

Tchouaméni entre le PSG et le Real Madrid ?

Le journal espagnol est catégorique en affirmant que Tchouaméni est « entre le PSG et le Real Madrid », alors que le club merengue courtise le milieu de terrain monégasque depuis de longues semaines. En effet, Aurélien Tchouaméni est une cible de longue date du Real Madrid, qui voit dans le milieu de terrain de l’Equipe de France un potentiel successeur de Casemiro ou de Toni Kroos dans la capitale espagnole. De son côté, le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu et évidemment, Aurélien Tchouaméni coche toutes les cases. Le probable futur champion de France va en revanche devoir dégraisser afin de rendre cette opération possible dans la mesure où Aurélien Tchouaméni est estimé à plus de 50 millions d’euros au mercato. A ce poste, le PSG aimerait idéalement se séparer de Leandro Paredes ou encore Ander Herrera, notamment dans une logique de réduction de la masse salariale.