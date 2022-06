Le PSG se lâche pour Tchouaméni, le Real hallucine

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la lutte avec le Paris Saint-Germain pour la signature d’Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a repris confiance. Les Parisiens ont transmis une offre nettement supérieure. Mais le milieu de l'AS Monaco donne toujours sa préférence aux Merengue.

On devrait vite en savoir plus sur l’avenir d’Aurélien Tchouaméni. C’est du moins l’information donnée par le quotidien Marca, qui affirme que tout sera réglé d’ici la fin de la semaine. Les prochaines 48 heures seront donc décisives pour le Real Madrid ou pour le Paris Saint-Germain. Il y a encore quelques jours, le milieu de l’AS Monaco semblait se diriger vers la capitale espagnole sans le moindre doute. La Maison Blanche a les moyens et la préférence du Français, qui ne souhaite pas rejoindre le champion de France.

Le PSG offre 100 M€ pour Tchouaméni !

Mais la situation s’est compliquée ces derniers jours. En cause, les offres du Paris Saint-Germain au joueur et à l’AS Monaco, des propositions apparemment « exorbitantes ». Alors que le club de la Principauté espérait conclure un transfert à 60 millions d’euros, la direction francilienne aurait débarqué avec une offre à environ 100 millions d’euros ! Bien évidemment, le récent troisième de Ligue 1 ne peut refuser ce montant que le Real Madrid juge beaucoup trop élevé. Du coup, le président Florentino Pérez refuse de revoir son offre.

🔴🔵 Le PSG pense à Seko Fofana.



Le capitaine du RC Lens, né à Paris, est sur les tablettes du club de la capitale en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni.

Pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien. pic.twitter.com/PBXnvrfied — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 2, 2022

Mais le dirigeant madrilène n’en aura peut-être pas besoin étant donné qu’Aurélien Tchouaméni campe sur ses positions. Peu importe le salaire proposé, l’international tricolore continue d’écarter la piste parisienne et n'a d’yeux que pour le Real Madrid. Avec de gros regrets, l’AS Monaco sera donc contrainte de s’entendre avec le cador espagnol, plus que jamais confiant grâce à la position catégorique du Monégasque. Il faudra tout de même rester attentif à la fin de ce dossier. Car on se doute que le Paris Saint-Germain fera le maximum pour contrecarrer les plans du club qui a tenté de lui chiper Kylian Mbappé.