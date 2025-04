Le PSG se fait virer d'un dossier brûlant

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le recrutement d'un défenseur central lors du prochain mercato estival est une priorité pour le Paris Saint-Germain. Si ce dernier multiplie les pistes pour la saison prochaine, l'une d'elles s'est déjà totalement refermée.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain cherche activement à renforcer sa défense centrale. Les raisons sont évidentes, plusieurs joueurs ne répondent pas pleinement aux attentes, comme Lucas Hernández et Lucas Beraldo, tandis que d'autres n'ont même plus leur place dans l'effectif, à l'instar de Presnel Kimpembe. Avec le départ définitif à venir de Milan Skriniar, les besoins dans l'arrière-garde parisienne sont immenses. En ce sens, les rumeurs font état d'un très grand nombre de joueurs pistés par la direction sportive parisienne. Et parmi toutes les cibles parisiennes, l'une d'elles ne viendra certainement pas à Paris.

Schlotterbeck prolonge, coup dur pour Paris

Luis Enrique est particulièrement exigeant concernant le profil du défenseur qu'il souhaite avoir. Les joueurs ciblés sont généralement gauchers et surtout très polyvalents, mêlant physique et technique irréprochables. Parmi les pistes, on retrouvait notamment Nico Schlotterbeck. Mais selon toute vraisemblance, le défenseur du Borussia Dortmund va prolonger son contrat à l'issue de la saison. Selon des informations rapportées par Transferfeed, Schlotterbeck est sur le point de devenir le joueur le mieux payé du club Jaune et Noir. Une situation qui met définitivement un terme à la possibilité de le voir évoluer au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Dommage pour Paris, car Nico Schlotterbeck avait tout d'un bon coup. Seulement âgé de 25 ans, il possède une palette technique particulièrement complète. Capable d'évoluer à la fois en tant que défenseur central, mais aussi dans le couloir gauche en fonction du système, Schlotterbeck dispose d'une vitesse et d'une vision de jeu intéressantes. Des points qui auraient amélioré considérablement la défense parisienne, mais ce sera sans lui.