Le PSG s'affiche à Marseille, Eric di Meco est choqué

Par Mehdi Lunay

Paris est à 90 minutes de rejoindre la finale de la Ligue des champions à Munich... comme son rival marseillais en 1993. Pourtant, pas besoin d'un sacre européen pour gagner en popularité. Le PSG monte en puissance chez les jeunes, même Di Meco le concède.

Le Paris Saint-Germain sacré sur les terres du plus bel exploit de l'Olympique de Marseille ? 32 ans après le triomphe des Marseillais sur le Milan AC, les Parisiens sont tout proches de disputer la finale de la Ligue des champions à Munich. Un possible sacre le 31 mai prochain ferait certainement entrer l'équipe dans le cœur des Français. C'est déjà bien parti au vu du jeu et de l'état d'esprit offerts par les troupes de Luis Enrique cette saison. Ce PSG suscite l'admiration bien au-delà du périphérique parisien et, ce même sur la Canebière.

Supporter le PSG à Marseille, c'est accepté

C'est en tout cas ce qu'a affirmé Eric Di Meco dans l'émission Rothen s'enflamme. L'ancien défenseur de l'OM constate une augmentation significative des maillots parisiens dans la cité phocéenne. « Quand on regarde à l’instant T ce qu’il se passe, c’est vrai que les gamins aujourd’hui même à Marseille je les vois avec le maillot du PSG. Je n’avais jamais vu ça avant l’ère qatarie, ça n’existait pas. Ça existe aujourd’hui et sans problème en plus. […] Quand tu as une génération qui flambe en Europe, tu marques les esprits et tu marques les gamins parce qu’ils voient les matchs à la télé », a t-il indiqué sur RMC.

🎙️ Di Meco: "Aujourd'hui, les gamins à Marseille portent des maillots du PSG. Je n'avais jamais vu ça avant l'ère QSI" pic.twitter.com/xQcl6IwMjh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 2, 2025

Cependant, Di Meco doute que le PSG supplante l'OM à Marseille à moyen terme. Le club olympien reste une institution à part dans le paysage français. « Quand tu parles de club le plus populaire, il faut dépasser le cadre du football voire même des résultats parce que je crois que Paris est passé devant l’OM dans à peu près tous les secteurs. Il faut aller chercher sur l’impact du club à travers la ville, sur ce que représente le club comme vecteur social. L’OM est totalement imbriqué dans la ville, aucun marseillais ne peut passer à côté de ce qui se passe au club », a t-il analysé. Cette nouvelle configuration donnera vite un visage différent au Classique, lequel sera sans doute moins tendu à l'avenir.