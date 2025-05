Le PSG remonté, Arsenal va frapper très fort

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre Arsenal (0-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions mardi, la délégation du Paris Saint-Germain a subi des cris et gestes racistes de la part de supporters anglais. Le club francilien ne compte pas en rester là et peut compter sur le soutien des dirigeants londoniens.

La scène a subitement cassé l’ambiance. En pleine euphorie après la victoire à l’Emirates Stadium mardi soir, la délégation du Paris Saint-Germain a fait une désagréable rencontre en regagnant son bus. Cinq supporters d’Arsenal placés derrière un grillage près du parking se sont mis à crier, à se frapper la poitrine et à se gratter les aisselles pour imiter un singe. Il s’agissait bien de gestes racistes à chaque passage d’une personne noire. L’incident n’a pas duré très longtemps, raconte RMC, mais les Parisiens ont eu le temps de filmer les coupables.

🚨 HONTE A ARSENAL : Des supporters anglais ont été filmés en train d'adresser des cris de singe à la délégation parisienne. @UEFA



🗞🎥 RMCsport pic.twitter.com/9qncltu68q — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 30, 2025

Images à l’appui, le Paris Saint-Germain ne compte pas en rester là d’après Hermann Ebongue, président de Sportitude et secrétaire général de SOS Racisme. « Le club n’entend pas laisser passer, a-t-il confié au quotidien Le Parisien. Nous allons saisir les autorités anglaises et du club d’Arsenal pour identification des auteurs. Et nous engagerons une procédure judiciaire avec le PSG. » Le champion de France n’a pas perdu de temps puisque son adversaire dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions a vite été contacté.

Arsenal va sévir

Choqués, les Gunners souhaitent eux aussi punir ces fans racistes. « Nous condamnons fermement toutes formes de racisme et de discrimination, a réagi un porte-parole d’Arsenal auprès du Daily Mirror. Nous travaillons afin d'identifier les personnes dans la vidéo et nous prendrons les mesures les plus fortes possibles. » Lors du quart de finale contre le FC Barcelone la saison dernière, les Parisiens avaient déjà été victimes de racisme. L’UEFA avait alors infligé une amende de 25 000 euros au Barça pour le comportement de ses supporters.