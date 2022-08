Le PSG refuse une offre insultante au mercato

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Après un mercato spectaculaire, le PSG veut désormais se concentrer sur les départs. Le club de la capitale a reçu une offre dérisoire pour l'un de ses indésirables.

Vitinha, Renato Sanches, Mukiele, Ekitike et bientôt Fabian Ruiz. Le PSG est très actif durant ce mercato estival. Tous ces renforts vont permettre à Paris d'avoir une équipe très solide avec des postes doublés à chaque secteur de jeu, par des joueurs performants. Seul petit problème, le PSG a désormais un effectif bien trop conséquent. Le club dispose de 31 joueurs, alors que Christophe Galtier aimerait n'en avoir que 23 à sa disposition. Si certains joueurs sont proches d'un départ (Kalimuendo, Navas, Gueye) d'autres sont encore loin d'être partis du PSG (Herrera, Draxler, Kurzawa, Diallo). La situation d'un autre joueur est également floue. Celle de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand a impressionné la direction durant la préparation du club au Japon, mais n'entre pas dans les plans de Galtier. Le PSG attend une offre suffisamment correcte pour le laisser partir. Un club anglais s'est mobilisé, mais n'offre pas les garanties nécessaires aux exigences de Paris.

Paris refuse l'offre de West Ham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

Selon les informations du Daily Mail, le PSG a reçu une offre d'environ 12 millions d'euros pour s'offrir les services de Thilo Kehrer, de la part de West Ham. Une offre refusée, qui serait jugée largement insuffisante par la direction parisienne qui demande 8 millions supplémentaires. Acheté 37 millions d'euros en 2018, le joueur de 25 ans n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Trop irrégulier, victime de plusieurs erreurs et inattentions, son passage n'aura pas marqué les esprits des Parisiens. Malgré ça, le club de la capitale se montre gourmand et souhaite obtenir au moins 20 millions de la part du club londonien. David Moyes est d'ailleurs très intéressé par le profil de l'Allemand et pense pouvoir le relancer en Premier League. Avec le départ d'Issa Diop à Fulham, West Ham devra formuler une offre plus importante pour satisfaire le PSG et ainsi se trouver un nouveau roc en défense centrale.